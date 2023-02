Artikkelen fortsetter under annonsen

Storbritannias sentralbank Bank of England satte torsdag ettermiddag opp renten med 0,5 prosentpoeng, akkurat slik økonomer ventet på forhånd.

Styringsrenten i Storbritannia er nå på fire prosent, det høyeste nivået siden 2008. Torsdagens økning var den tiende på rad fra BoE, og ifølge Bloomberg er dette den raskeste renteoppgangen på mer enn tre tiår.

Dagens økning kom etter den største enkelthevingen på 33 år i starten av november i fjor, da Bank of England satte opp renten med 0,75 prosentpoeng. Torsdag kommer det også rentebeskjed fra Den europeiske sentralbanken (ECB), etter at Federal Reserve i USA satte opp renten med 0,25 prosentpoeng.

Ikke fullstendig enighet

I en pressemelding skriver sentralbanken at det venter «en reduksjon i rentene frem i tid».

– Konsumprisene er fortsatt høye, men ser ut til å ha toppet ut på tvers av mange utviklede økonomier, inkludert i Storbritannia. Prisene på drivstoff har falt og de globale verdikjedeproppene virker å ha blitt bedret. Mange sentralbanker har fortsatt å stramme inn pengepolitikken, selv om markedet priser inn lettelser lenger frem i tid, heter det i en pressemelding.

BoE understreker at inflasjonspresset i landet har vært sterkere enn ventet, og vedgår at både prisvekst og lønnsvekst i privat sektor har vært høyere enn hva den pengepolitiske komiteen la til grunn i november i fjor.

Sentralbanken venter å se en ytterligere effekt av rentehevingene i kommende kvartaler.

Dagens beslutning om å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng ble vedtatt med syv medlemmers velsignelse. De to gjenværende medlemmene ville holde renten uendret.

Ifølge Bloomberg priser markedet inn en rentetopp på rundt 4,5 prosent, det samme som BoE opererer med i sine ferske anslag torsdag. Sentralbanken venter deretter en nedgang til rundt 3,25 prosent innen tre års tid. Igjen advares det om at utsiktene på mellomlang sikt er usikre.

Inflasjonen ser ut til å ha toppet

I likhet med her hjemme og mange andre steder i verden har inflasjonen i Storbritannia vært langt over målet på to prosent gjennom 2022.

Det er likevel bred enighet blant økonomer om at inflasjonen på øylandet toppet ut på 11,1 prosent i oktober, men viste en nedgang til en årstakt på 10,5 prosent i desember. Rett nok var det fjerde måned på rad med tosifret prisvekst i landet.

Rentekomiteen i BoE skriver at kortsiktig data vil være svært viktig for å vurdere hvor fort og til hvilken grad inflasjonspresset avtar. Sentralbanken venter at inflasjonen skal falle betraktelig fra dagens nivåer, mye på grunn av at tidligere økninger i blant annet energipriser vil falle ut fra de årlige målingene.

BoE venter en årlig inflasjonstakt på rundt fire prosent mot slutten av året.

