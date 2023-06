Artikkelen fortsetter under annonsen

Bank of England setter opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til fem prosent, fremgår det av sentralbankens ferske beslutning torsdag ettermiddag.

Økningen kommer etter at inflasjonstall i Storbritannia viste en årlig prisvekst på 8,7 prosent i mai tidligere i uken. Forrige måned var den fjerde på rad der inflasjonen overrasket negativt og det var bred forventning om en økning på et kvart prosentpoeng.

Rentehevingen er den 13. på rad siden Bank of England startet den pengepolitiske innstrammingen for å dempe den kraftig økte inflasjonen.

– Den pengepolitiske komiteen vil fortsette å følge nøye med på konsekvensene av rentehevingene så langt. Som vi sa i mai vil det ta tid før den fulle effekten kommer til syne, gitt den store andelen fastrentelån, skriver Bank of England i en pressemelding.

Umiddelbart etter at rentebeslutningen ble kjent, styrkes pundet litt - også mot den norske kronen. Et pund koster opp mot 13,50 kroner - et par øre mer enn det gjorde før rentebeslutningen.

Norges Bank satte tidligere torsdag opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent.

Ned fra toppen

Inflasjonen i Storbritannia har holdt seg på svært høye nivåer de siste månedene, selv om man er kommet ned fra den tosifrede toppen i fjor høst.

I mai endte kjerneinflasjonen, som ekskluderer priser på mat, energi og tobakk, på 7,1 prosent på årsbasis, det høyeste nivået siden 1992. Kraftig økte lånekostnader og tidvis skyhøye energipriser har bidratt til å sende levekostnadene til værs.

Fra mai i fjor til mai i år steg prisene på mat og drikke med 18,3 prosent, mens det også var tosifret årsvekst i prisene på restaurant og hotell og husholdningsvarer. Inflasjonen i Storbritannia har holdt seg markant høyere enn både på tvers av Eurosonen og i USA de siste månedene.

Avgjørelsen om å heve renten med 0,5 prosentpoeng fikk et flertall på syv mot to. De to som var uenige i rentehevingen ville beholde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

Seks prosent

Både inflasjons- og arbeidsmarkedstall har overrasket på oppsiden den siste måneden, noe som har fått rentemarkedet til å jekke opp veddemålene på styringsrenten i Storbritannia.

Rett før rentebeskjeden i mai var det priset inn en topp på rett under fem prosent, mens før dagens beslutning var det fullt priset inn en rentetopp på seks prosent, skrev Bloomberg.

Av protokollen fra det siste møtet var sentralbanken klar på at renten skulle ytterligere opp dersom det var klare bevis for et vedvarende prispress.

Samtidig med den bratte økningen i styringsrenten har rentekostnaden for britiske husholdninger skutt til værs. Den gjennomsnittlige renten på et toårig fastrentelån passerte nylig seks prosent og er kommet stadig nærmere toppen som ble satt for 14 år siden, en topp som ble nådd da tidligere statsminister Liz Truss la frem sitt katastrofale minibudsjett.

