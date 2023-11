Artikkelen fortsetter under annonsen

Bank of England holder styringsrenten uendret på 5,25 prosent, ble det klart torsdag ettermiddag. Det var andre rentemøte på rad at sentralbanken holdt renten i ro og akkurat som ventet på forhånd.

Rentebeslutningen fra Storbritannia kom dagen etter at Federal Reserve i USA holdt styringsrenten i ro, og uken etter at ECB gjorde det samme. Norges Bank lot også styringsrenten være torsdag.

Bank of England har hevet styringsrenten 13 ganger siden den pengepolitiske innstramningen begynte på slutten av 2021. Den er på sitt høyeste nivå siden 2008.

I en pressemelding skriver sentralbanken at styringsrenten kommer til å forbli høy så lang tid det tar å få inflasjonen ned mot to prosent. Den venter imidlertid at prisveksten vil falle til rundt 4,5 prosent på årsbasis ved utgangen av året, og videre nedover neste år.

Dagens avgjørelse ble tatt med et flertall på seks til tre, der tre medlemmer ønsket en heving på 0,25 prosentpoeng. Bank of England anslår at styringsrenten vil forbli på dagens nivåer frem til tredje kvartal neste år, før det vil komme en gradvis nedgang til 4,25 prosent ved utgangen av 2026.

Om tilstanden i den britiske økonomien anslår sentralbanken en bnp-vekst på 0,1 prosent i fjerde kvartal, noe som er svakere enn tidligere prognoser.

– Med dempet økonomisk aktivitet, er stramheten i arbeidsmarkedet ventet å ha avtatt i løpet av andre halvår av 2023. Færre ledige stillinger og undersøkelser blant arbeidsgivere tilsier at arbeidsmarkedet er i ferd med å løsne, skriver sentralbanken.

Den venter videre at lønnsveksten vil avta de kommende kvartalene. Prisveksten er ventet å komme ned til målet på to prosent først mot slutten av 2025.

Totalinflasjonen i Storbritannia har kommet betydelig ned fra toppen på elleve prosent i oktober i fjor, og var i september på 6,7 prosent på årsbasis. Mye av grunnen er imidlertid et kraftig hopp i energiprisene i fjor, som er kommet betydelig ned i år.

Dermed har det vært knyttet større bekymring til «sticky» kjerneinflasjon, som i Storbritannia er ekskludert priser på energi, mat, alkohol og tobakk. Den underliggende prisveksten har ligget på rundt seks prosent siden mars og vist få tegn til et lignende fall som totalinflasjonen. Det samme problemet er blitt observert blant annet i USA.

