Japan har aldri vært redd for å gå motstrøms når det gjelder pengepolitikken, og etter nattens seneste beslutning fra Bank of Japan fortsatte trenden.

Styringsrenten i landet ble beholdt på minus 0,1 prosent, til tross for at inflasjonen er godt over målet.

– Dette fremstår som stadig mer spesielt, i en verden der de fleste vestlige sentralbanker har hevet sine styringsrenter kraftig. En grunn kan være at den japanske inflasjonen har økt mye mindre enn i andre land, og nå ligger rundt 3,5 prosent. Men den er uansett godt over inflasjonsmålet, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i en morgenrapport fredag.

Sentralbanken vedtok også å fortsette kjøpet av statsobligasjoner, også kjent som kvantitative lettelser.

Gjorde endringer

Japan har lenge «slitt» med lav og sågar negativ prisvekst i flere perioder siden 1990-tallet, noe som kan pekes på som en konsekvens av de superlave rentene og de store kvantitative lettelsene.

I 2016 fikk landet negativ styringsrente for første gang, og der har den ligget siden. Renten har ligget på under 0,75 prosent siden slutten av 1990-tallet.

BOJ konstaterer i en melding natt til fredag norsk tid at Japans økonomi er på bedringens vei, selv om prisveksten fortsatt er høy. Sentralbanken venter en moderat oppgang fra rundt midten av 2023, og viser blant annet til oppdemmet etterspørsel.

Samtidig legger ikke BOJ skjul på at bildet er uklart:

– Når det gjelder risiko for månedene fremover er det ekstremt stor usikkerhet knyttet til Japans økonomi, men også for andre lands økonomier, skriver sentralbanken.

I tillegg til rentebeslutningen og fortsettelsen av obligasjonskjøpene kunngjorde BOJ at det vil fortsette med det utvidede intervallet for tiårsrenten. Dette intervallet ble hevet fra 0,25 til 0,5 prosent mot slutten av 2022 og går ut på at BOJ vil gripe inn dersom renten beveger seg utover 0,5 prosent både i pluss og minus.

Japanske yen svekket seg mot dollar i etterkant av rentebeslutningen.

Japans sentralbanksjef Kazuo Ueda. (Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters/NTB) Mer...

Som ventet

Kazuo Ueda tok over som sentralbanksjef i Japan tidligere i år og ble regnet som en overraskende utnevnelse da han ble offentliggjort som Haruhiko Kurodas etterfølger.

Ifølge Reuters gjenstår det å se akkurat hva Ueda virkelig synes om det ti år lange eksperimentet i Japan med svært ekspansiv pengepolitikk. Tidlige tegn er altså at han ikke vurderer det som umiddelbart nødvendig å heve rentene selv om inflasjonen er høy.

Sentralbanken uttalte at den er forberedt på å lette ytterligere på pengepolitikken dersom det blir nødvendig, med den store usikkerheten som bakteppe.

– Det er ingen tegn til at BOJ er i ferd med å bli med på innstrammingen som andre sentralbanker har startet for lengst, skriver SEB i en morgenrapport.