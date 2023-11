Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 4,25 prosent torsdag, men holder fast på at renten trolig blir satt opp før jul.

Likevel holdes døren åpen for nok en pause i desember, «dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned», sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Neste fredag slipper SSB statistikk for prisveksten i oktober, som markedet vil følge spent med på. Men både Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, og seniorøkonom Joachim Bernhardsen i Nordea Markets tror det skal mye til om disse inflasjonstallene vil rokke ved Norges Banks planer om renteøkning i desember.

– Det skal være sjokkerende lav inflasjon for å unngå renteøkning, sier Chen.

– Kjerneinflasjonen kom ned til 5,7 prosent forrige gang, men er fortsatt skyhøyt over målet på to prosent. Og man får ikke kontroll på inflasjonen hvis man ikke har kontroll på valutakursen, siden mye av det som selges i Norge er sensitivt i forhold til kronekursen.

Han illustrerer det med følgende eksempel:

– Da jeg var på Kaffebrenneriet sist og kjøpte en kaffe, hadde prisen steget fra 40 til 42 kroner. Dette er den femte prisøkningen jeg har lagt merke til!

Norges Bank trekker selv frem kronen som en faktor i pressemeldingen som ble sendt ut torsdag, og viser til at den svake kronen kan bidra til økt inflasjon.

Balansegangen

Seniorøkonom Joachim Bernhardsen peker også på at kampen står mellom inflasjonstall og kronekurs på neste rentemøte.

– Det har vært en markant kronesvekkelse de siste månedene. Man kan unngå en renteøkning i desember, men da må både inflasjonstallene for oktober og november overraske på nedsiden. Hvis kronekursen holder seg på dagens nivå, tror jeg imidlertid det skal mye til for at renten ikke heves, sier han.

Seniorøkonom Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Bernhardsen tror også markedet vil følge nøye med på nye tall på søkere til arbeidsledighetstrygd i USA, som slippes torsdag.

USA-børsene gikk rett opp etter rentemøtet onsdag, og børsfesten fortsatte fredag etter nye jobbtall. Fasiten viste at det ble skapt 150.000 nye jobber i oktober, samtidig ble september-tallene revidert ned. Utviklingen taler for at Fed, den amerikanske sentralbanken, ikke vil heve renten mer.

– Til uken blir det spennende å se om det positive momentet i markedet vil vedvare eller om det bare var et blaff, sier Joachim Bernhardsen.

– Rentene kom markant ned. Men dette er en balansegang. For hvis rentene kommer for mye ned, kan Fed få behov for å snakke opp rentene igjen.

Tror ikke på myk landing

Olav Chen tror at arbeidsmarkedstallene som kom fredag kan gi folk håp om en myk landing. Aksjemarkedet steg, rentene falt. Men, som han sier, «be careful what you wish for».

– Jeg har generelt ikke tro på myke landinger. Bare to av 12 resesjoner siden annen verdenskrig har endt med myk landing i USA, sier Chen, som definerer en «myk landing» med at arbeidsledigheten kun øker med én, maks to prosentpoeng.

– Men jeg tror på forlengelse av konjunktursykelen, muligens godt inn i 2024. Vi er fortsatt i den sensykliske konjunkturfasen, og det skal godt gjøres om økonomien holder seg helt inn mot sommeren 2025. Og da kan det gå kjapt: Bedrifter sier opp folk, det blir lavere konsum, flere konkurser, som igjen fører til at enda flere bedrifter må si opp folk. Da snakker vi resesjon med stor R og en typisk hard landing, sier han.

– Det er nesten alltid sånn at ledigheten tar trappen ned og heisen opp.