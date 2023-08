Opptil 20 prosent dyrere enn i fjor: – Norges Bank skal ikke få kødde med bryllupet vårt Siden Ove Sjøstrøm fridde til Henriette Sverre for et år siden er renten satt opp syv ganger. Slik har de spart og kuttet for å gjennomføre drømmebryllupet i kostnadsboomen.

3 min Publisert: 17.08.23 — 04.02 Oppdatert: 2 dager siden