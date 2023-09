Artikkelen fortsetter under annonsen

Banken fastholder sin uskyld. Den mener at den kunne innføre og avkreve negative renter fra kundene ettersom det sto i kontraktene at renten var variabel og kunne endres.

Forbrukerombudet ønsker saken vurdert av en domstol ettersom den har prinsipiell betydning.

Saken gjelder renteinnkreving fra desember 2019 til oktober 2022. I denne perioden krevde banken blant annet renter på visse sparingskontoer for pensjon og sparekontoer for barn. Flere andre banker fulgte etter og innførte den samme praksisen.

Få land hadde negative renter like lenge som Danmark. Den danske sentralbanken var først ute i 2012, da renten på bankenes plasseringer i sentralbanken ble satt til under null for å forsvare fastkursen på danske kroner mot euro. Og fra 2015 kunne danske forbrukere for første gang glede seg over negativ rente på lån til bolig.

Danmark var langt fra det eneste landet som hadde negative renter i årene før pandemien.

