Danske Bank følger etter de andre storbankene og hever renten på boliglån og innskudd inntil 0,25 prosentpoeng, melder det onsdag morgen.

– Med dagens rentejustering tilpasser vi oss endringen i styringsrenten og markedssituasjonen, sier Marthine Bodd Five, leder for personmarked i Danske Bank Norge.

Nye listepriser for utlån gjelder fra og med 10. mai. Eksisterende kunder vil bli varslet om endringen i løpet av de nærmeste dagene og disse vil gjelde fra 26. juni, opplyser det.

Én uke etter

Torsdag forrige uke hevet Norges Bank styringsrenten til 3,25 prosent, helt som ventet på forhånd. Det er tiende gang sentralbanken hever renten siden den først ble hevet fra null prosent i september 2021.

Norges Bank varslet torsdag at styringsrenten mest sannsynlig vil settes videre opp i juni.

Forrige ukers møte var et såkalt mellommøte i Norges Bank, som betyr at det ikke ble lagt frem en pengepolitisk rapport med ny rentebane.

Høy prisvekst

Norges Bank begrunnet torsdagens renteheving med at prisveksten fortsatt er altfor høy. I april var prisene 6,3 prosent høyere enn for et år siden, som er milevis over sentralbankens langsiktige inflasjonsmål på to prosent. Tallet overrasker økonomene.



Det som skaper mest hodebry er kjerneinflasjonen, som er konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, viser en fortsatt bredt prisvekst.

Blant storbankene har alt DNB og Nordea hevet renten på boliglån og innskudd, begge oppjusterte på mandag.