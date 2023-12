Artikkelen fortsetter under annonsen

Danske Bank tror det vil komme syv rentekutt de neste to årene, slik at styringsrenten i Norge er på 2,25 prosent i 2025.

Det ble klart da banken la frem en fersk prognoserapport tirsdag.

– Det er kun en svak krone som representerer oppsiderisiko for Norges Banks rentebane i desember. Lønnsvekst, oljepris, globale renter og innenlands etterspørsel drar alle i motsatt retning. Nedadgående inflasjon og vekst både hjemme og internasjonalt tyder på at rentenivået må komme ned før eller siden, skriver sjeføkonom Frank Jullum i rapporten.

Danske Bank anslår fire rentekutt fra sentralbanken i 2024 og tre i 2025.

– Basert på våre analyser virker det fornuftig å begynne kuttene neste vår og komme tilbake til et normalt nivå senest innen slutten av 2025.

Helt åpent

Før årets siste rentebeslutning fra Norges Bank torsdag 14. desember, er det helt åpent om sentralbanksjef Ida Wolden Bache serverer nok en heving, slik det på sett og vis er blitt lovet helt siden september.

I markedet har imidlertid troen på en pause neste uke bare blitt sterkere og sterkere de siste ukene, og det prises nå inn bare 17 prosent sannsynlighet for en renteheving.

Jullum og Danske Bank har i hele høst stått på sitt i troen om at rentehevingen i september var den siste fra Norges Bank, selv om det er blitt knyttet stor usikkerhet til hva som blir fasiten i desember.

Da sentralbanksjefen sto på podiet i Norges Banks lokaler i september, var hun tydelig på at det «trolig kom en ny heving, mest sannsynlig i desember». Den samme beskjeden ble gjentatt da Norges Bank holdt renten i ro på mellommøtet i starten av november, men sammen med et tydelig forbehold om at det kunne bli aktuelt med en ny pause dersom sentralbanken «ble sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned». Forbeholdet kom tilsynelatende som respons på svært oppløftende inflasjonstall for september, som deretter ble fulgt opp av oktober-tall godt over forventningene.

Siden den gang er det kommet et mini-tallslipp fra årets siste Regionalt nettverk-rapport, som viste at bedriftene venter nullvekst i fjerde kvartal og et fall på 0,3 prosent i første kvartal neste år. Bare noen dager etter publiseringen rykket DNB Markets ut og endret på sin offisielle prognose, og landets største meglerhus tror nå at hevingen i september var den siste.

Før rentebeslutningen neste uke kommer det inflasjonstall for november og den fullstendige Regionalt nettverk-rapporten (torsdag denne uken).

Selv om de offisielle prognosene tilsier at rentetoppen er nådd, skriver Jullum i tirsdagens rapport at det er «relativt åpent» hva Norges Bank vil gjøre.

– Sentralbanken har understreket at underliggende inflasjon ikke bare er data, men også andre faktorer som påvirker inflasjonen over tid. For det første har Norges Banks målinger på underliggende prisvekst vist at det fortsatt er en klar nedadgående trend. Dersom disse målingene fortsetter å falle, eller stige mer moderat enn kjerneinflasjonen alene, kan det være et tegn på at oktober-tallene ble påvirket av et begrenset antall varer og tjenester, skriver sjeføkonomen.

Danske Bank venter en inflasjon på 3,6 prosent neste år og to prosent i 2025.

Nedjusterer anslag

I den ferske rapporten blir det videre klart at Danske Bank nedjusterer sine anslag for norsk bnp-vekst både for inneværende år og neste år.

Den tror nå at bnp-veksten blir 1,1 prosent i 2023, ned fra et tidligere anslag på 1,2 prosent. Neste år anslås det en vekst på 1,1 prosent, ned fra et tidligere anslag på 1,4 prosent.

«Bredt basert nedgang», som Jullum er sitert på i rapporten. Det er en smørbrødliste med negative faktorer for norsk økonomi fremover, ifølge Danske Bank:

Negativ reallønnsvekst kombinert med høyere boliglånsrenter, noe som vil påvirke privat konsum og eiendomsinvesteringer.

Tidligere sterk vekst i forretningsinvesteringer bremses takket være lavere kapasitetsbehov, økt usikkerhet, press på lønnsomheten på tvers av flere bransjer og betydelig økte finansieringskostnader.

Nedgang for fastlandseksporten.

Svak vekst for eiendomsinvesteringer og få nybygg gjør at det er bleke utsikter for utviklere.

Det eneste lyspunktet Danske Bank trekker frem, er oljeservice, som nyter godt av fortsatte investeringer i oljebransjen.

Når det gjelder den svake kronen tror Danske Bank på fortsatte svingninger, og skriver at «valutaen er i den globale risikoviljens nåde». Det er en bekymring for at den siste tids økte risikovilje kan snu dersom veksten fortsetter å sakke akterut og faren for resesjon øker.

– I verste fall kan dette vare til langt inn i 2024 og vi vet at mindre valutaer som kronen kan slite i slike perioder. Denne frykten kan imidlertid bli redusert når sentralbankene begynner med rentekutt, og vi tror da kronen vil styrke seg, heter det.

