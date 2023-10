Artikkelen fortsetter under annonsen

Som ventet holder den europeiske sentralbanken (ECB) nøkkelrentene på stedet hvil.

Innskuddsrenten, som bankene får på innskudd over natten i sentralbanken, holdes på 4,0 prosent. Dette er den viktigste renten.

Sentralbankens styringsrente, også kalt referenten, holdes på 4,5 prosent. Styringsrenten er renten på sentralbankens ordinære refinansieringsoperasjoner, som er likviditetslån med en ukes varighet til bankene.

Utlånsrenten, som bankene betaler for lån over natten fra sentralbanken, holdes på 4,75 prosent.

– Tilstrekkelig innstrammende

– ECB er ferdig med å heve, sier Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

I pressemeldingen konstaterer sentralbanken at inflasjonen fortsatt er for høy og at det hjemlige prispresset fortsatt er sterkt. ECB mener samtidig at rentene er på nivåer som vil bidra betydelig til at inflasjonen kommer ned igjen, gitt at rentene holdes på dagens nivå.

– Rentene er på et tilstrekkelig innstrammende nivå, men ECB vil opprettholde renteforventningene, sier Hov.

Hov retter nå blikket mot neste år, der det store spørsmålet er om og når et rentekutt kommer. I tillegg til at prisveksten ikke er like sterk som før, tyder flere nøkkeltall på at økonomien svekker seg markant.

Det var ingen store markedsreaksjoner på dagens rentebeslutning.

– Dette var som ventet og et sterkt signal om at rentetoppen er nådd i EU, sier SR-Banks sjeføkonom Kyrre Knudsen.

Fortsatt over målet

Den toneangivende innskuddsrenten er nå på sitt høyeste nivå noensinne, etter at den er blitt hevet fra -0,5 til 4,0 prosent på bare litt over et år. Før dagens beslutning hadde ECB hevet renten ti ganger på rad.

Det er den skyhøye inflasjonen som har tvunget frem hestekuren, etter et tiår med negative renter. I september var konsumprisene i eurosonen 4,3 prosent høyere enn samme måned året før.

Det er fortsatt godt over sentralbankens inflasjonsmål på to prosent, men ned fra en topp på 10,6 prosent. Tirsdag legges det frem inflasjonstall for oktober.

I likhet med amerikanske Federal Reserve har ECB hatt en «datadrevet» tilnærming til rentebeslutningene det siste året, som vil si at den gjør løpende vurderinger basert på økonomiske data. ECB gjentar at denne strategien ligger fast.

EU er Norges viktigste handelspartner. Handelsbankens sjeføkonom mener dagens rentebeslutning ikke vil få noen betydning for Norges Banks kortsiktige renteplaner.