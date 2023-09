Artikkelen fortsetter under annonsen

Foreløpige tall fra Eurostat fredag formiddag viser at inflasjonen i eurosonen, som inkluderer alle land som bruker euro, endte på 4,3 prosent på årsbasis i september. Det er det laveste nivået siden oktober 2021.

Kjerneinflasjonen endte på 4,5 prosent på årsbasis.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea sier tallene føyer seg inn i rekken over positive nyheter.

– Dette er hyggelige nyheter for ECB. Likevel er det en utfordring at lønnsveksten er på vei opp i eurosonen. Selv om energiprisene er lavere, og prisveksten er på vei ned, er det fortsatt sterke og seige komponenter her, sier Olsen.

Han sier dagens tall reduserer sannsynligheten for at sentralbanken går videre med rentehevinger.

– Sentralbanken har antydet at den har nådd rentetoppen, og dagens tall støtter det utsagnet. Likevel er det en lang vei å gå før det er snakk om noen rentekutt, legger Olsen til.

Underkommunisert

På forhånd var det ventet en prisvekst på 4,5 prosent i september, og en kjerneinflasjon på 4,8 prosent, ifølge estimater fra Bloomberg.

Prisveksten i eurosonen har i likhet med mange andre steder i verden bitt seg fast på høye nivåer. Sentralbanksjefer fra hele regionen har rykket ut for å understreke at kampen mot inflasjonen ikke er over.

Olsen i Nordea trekker samtidig frem at i motsetning til i USA, har lønnsveksten i eurolandene ligget lavere en god stund.

– Lønnsmottagere hadde en dramatisk nedgang i reallønnen i fjor, samtidig var det en inflasjon på 10–11 prosent. Nå når lønnsveksten tar seg opp ser det lysere ut for europeisk økonomi, ettersom kjøpekraften er på vei opp. Det kan føre til at det ikke går så dårlig med økonomien som kanskje mange tenker, sier Olsen.

Høyeste styringsrente noensinne

Som et resultat av den høye prisveksten har den europeiske sentralbanken hevet styringsrenten ti ganger på rad. I midten av september hevet sentralbanken styringsrenten til det høyeste nivået noensinne.

Den toneangivende innskuddsrenten er blitt hevet fra -0,5 til 4,0 prosent på bare litt over et år. Samtidig som sentralbanken hevet renten, oppjusterte den inflasjonsanslagene for 2023 og 2024. Oppjusteringen skyldtes høye energipriser, skrev ECB.

Flere av de store, europeiske økonomiene, særlig Tyskland, har vist klare tegn til svekkelse den siste tiden. ECB venter at eurosonen vil få en økonomisk vekst på beskjedne 0,7 prosent i 2023, 1,0 prosent i 2023 og 1,5 prosent i 2025.

