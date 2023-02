Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at ferske SSB-tall mandag morgen viste en økning i varehandelsomsetningen på 1,3 prosent i januar, har Handelsbanken Capital Markets oppjustert sin renteprognose.

Meglerhuset tror nå at Norges Bank vil sette opp renten til 3,75 prosent, ett prosentpoeng høyere enn dagens nivå.

I en fersk analyse skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov at shoppetallene kom inn over forhåndsforventningene om en økning på 0,5 prosent.

– Tallene i dag viser at forbruket ikke har falt utfor et stup. Vi noterer oss at også andre grupper bortsett fra dagligvare bidro til oppgangen i januar, heter det.

Dagligvarehandelen bidro mest

– Dagligvarehandel var blant næringene som bidro mest til nedgangen vi så i desember, som den også har gjort i flere av månedene etter at samfunnet åpnet opp igjen. Den forhåndsvarslede prisøkning på mat fra 1. februar kan ha bidratt noe til økningen i januar, sier seniorrådgiver Marius Bergh i en pressemelding.

Januartallene kommer etter et stort og overraskende fall på 3,6 prosent fra november til desember i fjor. Selv om desember er blitt en nedgangsmåned for varehandelen de siste årene var det et tydelig bilde også på at den høye prisveksten og de stigende rentene begynner å bite.

Med en oppgang på 3,6 prosent var det dagligvarehandelen som bidro mest til den samlede oppgangen i januar, i kontrast til desember i fjor da dagligvarehandelen falt tydelig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Av andre næringer som bidro mest til oppgangen var butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, med en oppgang på to prosent i januar. Her var oppgangen størst for butikkhandel med interiørartikler, skriver SSB.

For detaljhandel med drivstoff og netthandel var det en nedgang på 3,1 prosent i januar, som bidro til å dempe den samlede oppgangen i omsetningsvolumet for detaljhandel. Fall for butikkhandel med bøker, musikkartikler og lignende, samt detaljhandel utenom utsalgssted bidro også til en dempet vekst i januar, fremgår det av de ferske tallene.

De siste tre månedene har omsetningsvolumet samlet sett falt 1,2 prosent for detaljhandelen, mens fallet de siste 12 månedene er på 6,1 prosent.

Rettet opp fallet

Januartallene kommer altså etter en svak desembermåned, der nedgangen ble på 3,6 prosent. Oppgangen i januar rettet bare opp noe av det kraftige fallet fra måneden før, skriver Handelsbanken Capital Markets i en morgenrapport.

– Tallene viser i det minste at detaljomsetningen ikke har falt helt utfor klippen. Når det er sagt, er detaljomsetningen fortsatt utsatt i dagens situasjon, og nye tall på fredag viste at pessimismen blant husholdningene bare har vist små tegn til bedring også i det siste, heter det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det påpekes også at de store svingningene i totalt vareforbruk gjennom desember og januar er relatert til svingninger i bilkjøpene i perioden, noe SSB også pekte på da desembertallene ble sluppet for en måned siden.

Den markante veksten kom rett før merverdiavgift på elektriske personbiler, og en egen vektkomponent i engangsavgiften på personbiler, ble innført 1. januar 2023.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.