Artikkelen fortsetter under annonsen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen falt 0,8 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall fra SSB. Nedgangen følger en liten oppgang på 0,2 prosent fra mai til juni.

På forhånd var det ventet et fall på 0,1 prosent, basert på estimater fra fire meglerhus, innhentet av TDN Direkt.

– De fleste næringer gikk ned i juli, og dagligvare sto for brorparten av nedgangen. Butikkhandel med jernvarer, byggevarer og klær gikk også ned i denne måneden. Enkelte husholdningsvarer, blant annet salg av møbler, hadde noe vekst og bidro til å dempe den samlede nedgangen, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB.

For perioden mai-juli 2023 var det en oppgang på 0,8 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Hva blir rentetoppen?

Detaljhandelstallene er en temperaturmåler på den norske forbrukeren, og kan få betydning for Norges Banks rentesetting. Styringsrenten ligger nå på 4,0 prosent, etter at den ble hevet fra nullnivåer for snart to år siden.

I forbindelse med rentehevingen for to uker siden varslet sentralbanken at den mest sannsynlig vil heve renten igjen ved rentemøtet 21. september.

I pengepolitisk rapport fra juni signaliserte Norges Bank en rentetopp på 4,25 prosent, men rentemarkedet priser for øyeblikket inn en større sannsynlighet for 4,5 prosent. Norges Bank legger frem en ny pengepolitisk rapport ved septembermøtet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank styrer etter et langsiktig inflasjonsmål på to prosent. I juli var prisene 5,4 prosent høyere sammenlignet med samme måned året før. Kjerneinflasjonen, som justerer for avgiftsendringer og energivarer, endte på 6,4 prosent.

– Flere svakhetstegn

I Handelsbanken hadde makroøkonomene sett for seg at detaljhandelen ville falle med 1,0 prosent, mens fasiten altså ble 0,8 prosent.

– Vi ser et tydelig omslag på konsumet. Det er en forlengelse av flere svakhetstegn vi har sett, som skyldes fallende kjøpekraft, stadig stigende renter og lav forbrukertillit. Vi må regne med en enda svakere konsumutvikling fremover, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Hov mener detaljhandelstallene ikke vil få betydning for Norges Banks renteplaner, hverken på opp- eller nedsiden. Rentemarkedet reagerte ikke på tallene.

– Dette var kanskje marginalt på nedsiden, men til gjengjeld har arbeidsmarkedet holdt seg sterkere enn Norges Bank har ventet. I det store og hele ser vi en utvikling som er i tråd med sentralbankens prognoser. Vi må se lavere inflasjon og et slakkere arbeidsmarked om det skal bli noen tvil om de umiddelbare renteplanene, sier Hov.