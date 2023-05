Her er ekspertenes skrekkscenario for kronen Likviditeten i kronemarkedet er så anstrengt at selv enkelthandler kan flytte kronekursen. Valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen har råd til rådville kunder: – Hvis man etterlever den vil man få økt forutsigbarhet.

2 min Publisert: 01.05.23 — 16.55 Oppdatert: 7 timer siden