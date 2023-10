Artikkelen fortsetter under annonsen

Israel har erklært krig etter Hamas-angrepene i helgen og uroen smittet raskt over til finansmarkedene. Børsene i Midtøsten raste søndag, og den geopolitisk uroen kan gi konsekvenser langt utenfor krigsområdet.

I de siste to ukene frem mot det overraskende angrepet lørdag, hadde prisen på nordsjøolje stupt fra 94 til 84 dollar fatet.

Iran mot Vesten

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier situasjonen kan gi mer uro i finansmarkedene og stigende oljepriser.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Hvis denne situasjonen tiltar, spesielt dersom forholdet mellom Iran og Vesten blir forverres, kan det bidra til å løfte oljeprisen, og det er igjen er inflasjonsdrivende, sier hun.

Ifølge Bloomberg fulgte oljetradere søndag spesielt nøye med på reaksjoner fra Iran, en stor oljeeksportør og støttespiller av Hamas. I utgangspunktet vil ikke trefningene mellom Irsael og Hamas ha noen innvirkning på tilbud og etterspørsel etter olje. Men frykten for at Iran dras inn i konflikten, kan bidra til å sende oljeprisen opp i dagene og ukene som kommer.

Det tar tid før høyere oljepriser faktisk vil slå inn i resten av økonomien.

– Det kommer an på hvor høy oljeprisen blir, og hvor lenge den holder seg høy, sier Haugland.

Samtidig som hun venter en oppgang i oljeprisen mandag, kan uroen påvirke krisestemningen og føre til et bredt nedsalg på børsene – på fagspråket kalt «risk-off».

Bilder av Israels styrker mot grensen til Libanon søndag formiddag.

– Det pleier å være dårlig nytt for kronen. Men ettersom kronekursen går hånd i hånd med oljeprisen, er det vanskelig å si noe om nettoeffekten av dette, legger hun til.

Blinken: – Flere amerikanere kan være blant de døde USAs utenriksminister Antony Blinken sier merikanske myndigheter undersøker meldinger om at amerikanere er drept. Blinken sier de ikke har sett noe som tyder på at Iran er involvert, trass i at det er nære bånd mellom Iran og Hamas. 01:32 Publisert: 08.10.23 — 05:27

«Higher for longer»

Til uken blir det servert nye inflasjonstall både her hjemme og i USA. Haugland venter at totalinflasjonen i Norge vil ligge på 4,1 prosent, og at kjerneinflasjonen vil ligge på 6,2 prosent.

På snaue to år har styringsrenten gått fra null til 4,25 prosent i sentralbankens kamp mot den hissige prisveksten. Styringsrenten er nå på sitt høyeste nivå siden 2008, og markedet priser inn enda en renteheving før året er over. Der vil også styringsrenten være i lang tid fremover.

– Markedet venter at styringsrenten vil kuttes først i mars 2025. I våre prognoser venter vi første rentekutt i desember neste år, sier Haugland. Hun holder fortsatt på prognosen om at dagens styringsrente på 4,25 prosent er rentetoppen.

– Jeg mener det fortsatt er sannsynlighetsovervekt for at dagens rentenivå er toppen, legger hun til.

Dette skjer denne uken Mandag: Norsk BNP-tall, kvartalsrapport fra Kid.

Tirsdag: Norske inflasjonstall, kvartalsoppdatering fra PGS, dansk inflasjon, nederlandsk inflasjon.

Onsdag: Tysk inflasjon, amerikansk PPI, oljelagertall fra USA, rentereferat fra Fed.

Torsdag: Amerikanske inflasjonstall, britisk BNP-tall, IEA-månedsrapport, Opec-månedsrapport.

Fredag: Kinesisk PPI, fransk inflasjon, spansk inflasjon.

Rentene skyter fart i USA

Tirsdag kommer amerikanske inflasjonstall, og forrige måned var nivået høyere enn ventet, i august lå prisveksten på 3,7 prosent. Haugland venter at inflasjonen fortsetter å stige, og tror septembertallet vil ligge på 3,9 prosent.

Rett før helgen ble overrasket sterke jobbtall markedet, som kom inn dobbelt så høyt som ventet. Fasiten viser at det ble skapt 336.000 jobber utenfor jordbruket i USA i september.

– Sysselsettingen var såpass sterk, og hopper opp igjen, og det bidro til at forventningene dro seg ytterligere opp i etterkant, sier Haugland.

Renten på både to- og tiårs statsobligasjoner i USA gjorde et umiddelbart byks i etterkant av de sterke jobbtallene. Tiåringen hoppet opp til rundt 4,83 prosent, mens toåringen steg til rundt 5,14 prosent. Dollaren styrket seg også umiddelbart mot euro.

Ifølge Haugland er det priset inn mer enn 50 prosent sannsynlighet for en renteheving til i USA.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets sier pengepolitikken i USA ikke er så stram som mange tror, selv om renten har økt mye på kort tid.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Det er ikke så rart ettersom folk sitter med fastrente i USA og for husholdningene har ikke gjeldsgraden gått opp. Samtidig er reallønnsutviklingen god, prisene på energi er lavere, og prisveksten er kommet litt ned, sier Olsen.

Han venter at Fed setter opp styringsrenten i desember til intervallet 5,5-5,75 prosent.

– Det er litt avhengig av de lange rentene. Fyker de opp vil de gjøre en del av jobben til Fed, legger Olsen til.

Presser kronekursen

Han sier en høyere styringsrente i USA kan by på implikasjoner for den norske økonomien.

De siste 10–15 årene har styringsrentene i utlandet vært lavere enn den norske – men i Norge har gjeldsgraden økt og flertallet har flytende renter, dermed er en høy styringsrente effektivt for å kjøle ned norsk økonomi.

– Desto bedre det går med den amerikanske økonomien, jo høyere press blir det på kronekursen. USA har en økonomi som er mindre påvirket av styringsrentene, enn norsk økonomi. Det kan ha den sideeffekten at det presser kronekursen og renten her hjemme, sier Olsen.

– Det at vi har en renterespons, og USA ikke har det, kan bidra til at Norges Bank blir pushet til å sette opp renten mer enn det norsk økonomi trenger, legger han til.