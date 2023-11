Artikkelen fortsetter under annonsen

Rentetoppen er nådd og den pengepolitiske innstrammingen fra Norges Bank er over, ifølge DNB Markets. Styringsrenten er på 4,25 prosent før årets siste beslutning ventes om to uker.

– Vår oppdaterte prognose peker mot svakere utsikter for norsk økonomi. Forventningsundersøkelsen antydet også lavere forventninger til lønnsvekst og vi venter at inflasjonstallene for november vil være noe under hva Norges Bank har anslått. Dette utgjør bare noe av en lengre liste med argumenter for en rentepause, skriver seniorøkonom Oddmund Berg i en fersk analyse torsdag.

DNB Markets har gjennom høsten trodd at Norges Bank ville komme med en siste renteheving 14. desember, og sjeføkonom Kjersti Haugland uttalte senest søndag forrige uke at hun var komfortabel med å ha en renteheving som prognose.

Nedjusteringer rund baut

Endringen i prognosen kommer bare noen dager etter at Norges Bank slapp et lite utvalg nøkkeltall fra årets siste Regionalt nettverk-rapport, som følge av en tabbe sentralbanken gjorde i forrige uke. I etterkant av tallslippet har markedets forventning til nok en renteheving fra Norges Bank i desember falt markant, samtidig som at amerikanske statsrenter har kommet betydelig ned.

DNB Markets viser blant annet til fallende renter internasjonalt, en svakere enn ventet krone og lavere oljepris som grunner til hvorfor behovet for nok en renteheving er mindre, ettersom alle de ovennevnte vil ha en dempende effekt på økonomien.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er svært usikkert, men siden vi vet at Norges Bank ikke vil stramme til for mye tror vi nå at det blir en pause i desember. Vi tror at prispresset er i ferd med å bevege seg i riktig retning, og samtidig som at aktiviteten dempes venter vi at styringsrenten blir holdt på nåværende nivåer frem til desember neste år, skriver Berg.

DNB Markets nedjusterer også sine anslagene for inflasjon, lønn og fastlands-bnp. Meglerhuset venter nå en vekst i norsk fastlands-bnp på 0,5 prosent i 2024, total- og kjerneinflasjon på henholdsvis 4,3 og 4,6 prosent neste år og en lønnsvekst på 5,1 prosent.

Handelsbanken Capital Markets har foreløpig ikke endret sin offisielle prognose om en renteheving i desember, men sjeføkonom Marius Gonsholt Hov understreker tydelig at det er økt risiko for at Norges Bank holder renten uendret etter det foreløpige tallslippet fra Regionalt nettverk.

– Dersom den fullstendige rapporten er på den svake siden og bedriftene understreker at svakere etterspørsel gjør det vanskeligere å velte kostnadsøkninger over i utsalgsprisene, vil det kunne sørge for uendret rente, sier Hov.

Flere nøkkeltall

Før Norges Banks siste rentebeslutning i 2023 legges Regionalt nettverk-rapporten frem i sin helhet 7. desember, før det også kommer inflasjonstall for november bare noen dager før.

Både i markedet og blant meglerhusene har det vært et splittet syn på hva sentralbanken vil foreta seg, gitt utviklingen i internasjonale rentemarkeder, men også det faktum at både ECB og Federal Reserve virker å være ferdige med sine pengepolitiske innstramminger.

Samtidig har den markante kronesvekkelsen avtatt de siste månedene, selv om den norske valutaen er på historisk svake nivåer mot både dollar og euro.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.