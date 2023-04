Artikkelen fortsetter under annonsen

Høy prisvekst, lav arbeidsledighet og en sterk økonomi har ført til at Norge nå har den høyeste styringsrenten siden 2008.

Det innebærer at også boliglånsrentene har nådd det høyeste nivået på mange år. Men de siste månedene har utviklingen i boliglånsrentene vært noe unormal: Fastrenten er nå lavere enn den flytende renten, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

I snitt var fastrenten på nye boliglån 4,13 prosent i februar, mens den flytende renten på nye boliglån var på 4,31 prosent.

Sist gang dette var tilfelle var i 2008, ifølge rentestrateg Lars Mouland i Nordea. Den gangen var fastrenten lavere enn den flytende renten i kun en kort periode. Nå tror han imidlertid tendensen kan vedvare.

– Vi tror at renten blir liggende ganske høyt lenge. Ting er annerledes nå enn tidligere. Vi har fortsatt et kjempestort inflasjonsproblem. Selv om ting skulle gå dårligere, betyr ikke det rentekutt, sier Mouland.

Et fastrentelån innebærer at en forplikter seg til å betale en på forhånd fastsatt rente på hele eller deler av lånet, i tre, fem eller ti år. Dersom en ønsker seg ut av avtalen, beregner banken over- eller underkurs på lånet. Hvis bankens fastrente er blitt lavere siden avtalen ble inngått, vil banken tape penger på at avtalen avsluttes, og långiveren må betale en kompensasjon for å kjøpe seg ut av fastrenteavtalen.

Kan vare i to år

Mens de flytende rentene i hovedsak bestemmes av nivået på de korte markedsrentene, som igjen følger utviklingen i styringsrenten, bestemmes fastrentene av nivået på lange renter. Vanligvis vil lange renter være høyere enn de korte, fordi det anses mer risikabelt å binde seg ti år frem i tid, enn for eksempel tre måneder.

Men det siste halvåret har de korte rentene steget i et tempo som de lange rentene ikke har holdt følge med.

Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken sier at det ikke kan kalles en normalsituasjon.

– Vi tror at de lange rentene kan bli vedvarende lavere enn de flytende, og det kan vare i litt over to år, sier Knudsen.

Han peker på at markedet venter at inflasjonen og styringsrenten vil dempe seg over tid, og dermed blir fastrenten, som baseres på markedets forventninger flere år frem i tid, være lavere.

– Styringsrenten skal normalisere seg fra dagens nivå. De lange rentene viser et mer normalt rentenivå og er antatt å være i balanse, sier Knudsen.

Gunstig å binde renten

Mouland i Nordea mener det fortsatt er gunstig å binde renten. I markedet prises det inn sannsynlighet for rentekutt allerede i år, men han er ikke overbevist om at dette vil skje.

– Vi tenker ikke at det blir så store rentekutt som markedet priser inn. I tillegg har Norges Bank signalisert at rentekuttet kanskje skjer i årsskiftet 2024/2025. Da er det gunstig å binde renten nå, mens markedsforventningen er så lav, sier Mouland.

Det er drøyt en uke siden Norges Bank oppjusterte styringsrenten og la frem ny prognose for utviklingen fremover. Sentralbanken var da tydelig på at renten skal videre opp.

Rentebanen indikerer ytterligere to rentehevinger før sommeren, og en mulighet for enda et rentehopp før året er omme. I så fall vil styringsrenten ligge på 3,75 prosent ved utgangen av 2023. Det tilsvarer en flytende boliglånsrente på i overkant av fem prosent.

Til sammenligning kan man i norske banker nå få en fastrente på rundt 4,2 prosent dersom man binder renten i ti år.

Få har fastrente

Ifølge SSB-tallene som ble lagt frem denne uken økte andelen lån med fastrente noe i februar. Likevel er det fortsatt svært få nordmenn som velger å binde renten, kun like over én prosent.

Knudsen sier at den særnorske trenden om å ha flytende rente trolig vil fortsette, men at det over tid kan bli en dreining mot å binde renten.

– Det vil i så fall ta tid, men med det vi ser i dag kan det bli en viss dreining mot å binde renten, sier Knudsen.