Optimismen i markedene steg onsdag ettermiddag etter at amerikanske inflasjonstall viste seg å være noe lavere enn ventet i juni. Børsene steg, rentene falt og dollaren svekket seg.

På kort tid gikk dollaren fra å koste 10,30 kroner til 10,20 kroner onsdag.

Dollaren svekker seg vanligvis når statsrentene faller, og motsatt – når rentene stiger, styrkes dollaren. I takt med at de amerikanske rentene har steget kraftig fra de rekordlave pandeminivåene, har dollaren styrket seg mot de fleste av verdens valutaer.

Torsdag har kronen fortsatt å styrke seg mot dollaren. Torsdag formiddag er dollaren på sitt billigste siden 1. februar. Klokken 22.00 torsdag kveld koster èn dollar 9,95 kroner.

En svak dollar er et signal på at risikoappetitten er på vei tilbake i valutamarkedet, uttalte valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets til DN onsdag.

Samtidig som at dollaren svekkes, har kronen styrket seg etter at inflasjonstallene mandag viste at kjerneinflasjonen var overraskende høy i juni. Det har gjort at markedet har repriset den norske kronen, etter at forventningene om at Norges Bank vil føre en mer haukaktig rentepolitikk fremover styrket seg.

Kronen har også styrket seg mot euroen. Nå må man ut med 11,18 kroner for én euro.