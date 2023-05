Artikkelen fortsetter under annonsen

Foreløpige tall fra Eurostat tirsdag morgen viser en prisvekst på syv prosent i eurosonen i april. Kjerneinflasjonen var 5,6 prosent på årsbasis.

På forhånd var det ventet en årstakt på 6,9 prosent, ifølge Bloomberg-estimater. Kjerneinflasjonen var ventet til 5,6 prosent på årsbasis. I mars var prisveksten i regionen på 6,9 prosent på årsbasis.

De foreløpige april-tallene kommer bare to dager før ECB legger frem sin neste rentebeslutning torsdag formiddag.

Fra den europeiske sentralbanken er det i markedet fullt priset inn en heving på 0,25 prosentpoeng, med en liten sannsynlighet for 0,5 prosentpoeng. At det blir en økning er det imidlertid ingen tvil om, ettersom inflasjonen i eurosonen stadig er på høye nivåer.

Tosifret vekst

De foreløpige tallene for april viser at flere land i regionen fortsatt sliter med skyhøy prisvekst.

Slovakia, Estland og Litauen har alle en prisvekst på over 13 prosent, mens Latvia med en årsvekst på 15 prosent ligger klart på toppen på årsbasis i april.

Best ut i april kom Luxembourg, med en årlig prisvekst på 2,7 prosent.

I regionens største økonomi, Tyskland, var prisveksten på 7,6 prosent, mens den i Spania endte på 3,8 prosent på årsbasis i forrige måned.

Ny heving

Både ECB-sjef Christine Lagarde og andre topper har uttalt ofte og bredt at prioritet nummer én er å få ned inflasjonen, noe som kanskje ble ekstra tydelig i midten av mars. Da hadde kollapsen i SVB og den påfølgende krisen i Credit Suisse satt en støkk i finansmarkedene, men ECB valgte likevel å se rett gjennom uroen da renten ble satt opp med nye 0,5 prosentpoeng.

Styringsrenten i eurosonen er for øyeblikket tre prosent.

De siste månedene har flere ECB-topper rykket ut i forkant av beslutninger for å informere om hva de selv foretrekker, men før denne beslutningen har det vært svært stille. Mye av grunnen er nettopp fordi det var knyttet spenning til dagens inflasjonstall, og ikke minst hva Federal Reserve i USA legger frem onsdag kveld.

Prisene i eurosonen har som kjent steget kraftig det siste året, i likhet med flere andre land rundt om i verden. Samtidig viste bnp-tall på slutten av forrige uke at økonomiene i Frankrike og Italia returnerte til vekst i første kvartal, mens det i Tyskland var stagnasjon i perioden.

