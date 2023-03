Artikkelen fortsetter under annonsen

Inflasjonen i eurosonen steg 8,5 prosent på årsbasis i februar, viser foreløpige tall fra Eurostat torsdag formiddag. Kjerneinflasjonen i februar var på 5,6 prosent på årsbasis.

På forhånd var det ventet en årlig prisvekst på 8,3 prosent, mens kjerneinflasjonen var ventet til 5,3 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg. De foreløpige tallene for februar kommer etter en årlig inflasjonstakt på 8,6 prosent i januar og 9,2 prosent i desember i fjor.

Rekordhøy kjerneinflasjon

Kjerneinflasjonen i eurosonen, altså prisvekst ekskludert energi, mat, alkohol og tobakk, er dermed fortsatt på rekordhøye nivåer.

Samlet sett viser februar-tallene fortsatt skyhøy prisvekst på kontinentet, selv om årstakten falt noe fra januar til februar.

I forrige måned var prisene på mat, alkohol og tobakk 15 prosent høyere enn samme måned i fjor, mens energiprisene steg 13,7 prosent fra februar 2022 til februar 2023.

På månedsbasis steg prisene på mat, alkohol og tobakk med 1,6 prosent.

Blant landene i eurosonen var det Latvia som hadde den kraftigste prisveksten i februar, med en årlig inflasjon på 20,1 prosent. Både i Estland og Litauen var prisveksten i februar på over 17 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier det er bekymringsfullt at kjerneinflasjonen steg såpass kraftig i februar.

– Dette bare understreker presset mot ECB, hvor styringsrenten nå fullt prises opp til fire prosent. Det er i dette klimaet vi også må se på de norske renteutsiktene. Renteutsiktene ute trekker nemlig opp rentebanen til Norges Bank, og er en av grunnene til at vi tror at Norges Bank vil gå hele veien til 3,75 prosent, sier han.

Mars-heving

Styringsrenten i eurosonen er i skrivende stund på 2,5 prosent, og det er bredt ventet at ECB og sentralbanksjef Christine Lagarde vil øke rentene med 0,5 prosentpoeng for andre gang på rad på møtet senere i mars.

– Økningen er både nødvendig og høyst sannsynlig, sa Lagarde på spansk tv torsdag, skriver Bloomberg.

Der uttalte sentralbanksjefen også at renteøkningene kan komme til å måtte fortsette også etter denne månedens møte. Målet er naturligvis å få inflasjonen ned mot målet på to prosent, slik ECB har uttrykt utallige ganger de siste månedene.

Veddemålene i markedet på at rentene nå skal opp til fire prosent tok seg kraftig opp denne uken, etter at Frankrike, Spania og Tyskland slapp sine foreløpige februar-tall. I alle de tre landene steg inflasjonen mer enn ventet.

Frankrikes sentralbanksjef Francois Villeroy de Galhau uttalte tidligere i uken at det er «ønskelig» at ECB når rentetoppen innen september. Lagarde og Tysklands sentralbanksjef Joachim Nagel har på sin side vært mer tilbakeholdne med å spå når innstrammingen er over.

