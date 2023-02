Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag hevet ECB nok en gang rentene, denne gang med 0,5 prosentpoeng. Samtidig varsler banken om ny dobbel renteheving allerede i mars.

Etter ti år med negative renter i eurosonen, har den skyhøye inflasjonen tvunget den europeiske sentralbanken (ECB) til å heve rentene i et historisk høyt tempo i fjor.

Da den første renteøkningen kom i fjor sommer, ble innskuddsrenten satt opp fra minus 0,5 prosent til null prosent. Det var den første rentehevingen fra ECB siden 2011. De to påfølgende rentemøtene ble rentene hevet med 0,75 prosentpoeng, og ble igjen hevet i desember – den gang med 0,5 prosentpoeng.

ECB har tre nøkkelrenter:

Sentralbankens styringsrente, også kalt refirenten, settes opp til 3,0 prosent. Styringsrenten er renten på sentralbankens ordinære refinansieringsoperasjoner, som er likviditetslån med en ukes varighet til bankene.

Innskuddsrenten, som bankene får for innskudd over natten i sentralbanken, settes opp til 2,5 prosent. Dette er den viktigste renten.

Utlånsrenten, som bankene betaler for lån over natten fra sentralbanken, settes opp til 3,25 prosent.

Europa er blitt særlig hardt rammet av økte energipriser. I desember måned var den totale inflasjon på 9,2 prosent, det er en nedadgående trend siden rekorden på 10,6 prosent i oktober.

Sentralbanken har over en lengre periode støttekjøpt rentepapirer gjennom sitt såkalte Asset Purchase Program (APP), der målet er å presse ned markedsrentene.

Det vil i snitt redusere porteføljen med 15 milliarder euro i måneden fra og med mars, gjentar ECB.

Siste i rekken

Onsdag hevet den amerikanske sentralbanken (Fed) renten med 0,25 prosentpoeng til et renteintervall på 4,5-4,75 prosent.

Tidligere denne uken viste inflasjonstall for desember at prisveksten dempet seg til 5,0 prosent i USA, målt mot samme måned året før. Det er fortsatt langt over inflasjonsmålet på to prosent, et mål Fed-sjef Jerome Powell understreker at sentralbanken ikke vil vike fra.

Bank of England hevet tidligere torsdag renten med 0,5 prosentpoeng. Øylandet starter dermed 2023 med en styringsrente på 4,0 prosent, etter en lang rekke rentehevinger de siste månedene. Vi må tilbake til 2008 for å finne sist gang styringsrenten i Storbritannia var like høy som nå.

I november var inflasjonen i Storbritannia på 10,5 prosent, den fjerde måneden på rad med tosifret prisvekst.