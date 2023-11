Artikkelen fortsetter under annonsen

Inflasjonen i eurosonen var på 2,4 prosent på årsbasis i eurosonen i november, viser foreløpige tall fra Eurostat torsdag formiddag. Kjerneinflasjonen, altså prisvekst ekskludert energi, mat, alkohol og tobakk, ble målt til 3,6 prosent.

I oktober var total- og kjerneinflasjonen henholdsvis 2,9 og 4,2 prosent.

På forhånd var det ventet en totalinflasjon på 2,7 prosent og en kjerneinflasjon på 3,9 prosent i november.

Årstakten i november i år er den laveste siden juli 2021.

«Den siste spikeren i inflasjons-kisten», innleder Nordea Markets-økonomene Tuuli Koivu og Anders Svendsen i en analyse.

Fallende energipriser trekker ned

Til tross for at totalinflasjonen nå nærmer seg målet på to prosent er likevel prisene på mat, alkohol og tobakk 6,9 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Tjenesteprisene har også steget fire prosent det siste året, mens ikke-industrielle varer er 2,9 prosent dyrere.

Det som er med på å trekke ned totalinflasjonen er et fall på 11,5 prosent i energiprisene fra november 2022, selv om den årlige prisveksten i flere av underkategoriene har dempet seg tydelig fra oktober til november.

På landsbasis er den årlige inflasjonen på alt mellom minus 0,7 prosent i Belgia til 6,9 prosent i Slovakia.

Koivu og Svendsen i Nordea Markets trekker frem fallende vekst i service-inflasjon som en positiv overraskelse i dagens tallslipp.

– Økningen i servicepriser er den delen av inflasjonen som reagerer mest på stramhet i arbeidsmarkedet og lønnsvekst. Dette indikerer at arbeidsmarkedet er mer balansert og at bedriftenes prisingsmakt har svekket seg på grunn av svak økonomisk utvikling, heter det.

Økonomene mener videre at dagens tall bør gjøre ECB mindre bekymret over eventuelle overraskelser på oppsiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Venter rentekutt innen april

I markedet prises det fullt inn et rentekutt fra Den europeiske sentralbanken (ECB) allerede før april neste år, selv om sentralbanksjef Christine Lagarde har gitt uttrykk for at det er for tidlig å diskutere dette.

ECB-topper har vært flittige med å understreke at styringsrenten vil forbli høy «over en lengre periode».

– EU ligger faktisk foran oss i løypen, både med inflasjonen og renten. Denne utviklingen er et oppmuntrende frampek på hva vi forhåpentligvis kan vente oss også i Norge snart, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Etter tallslippet svekket euroen seg nesten ti cent mot dollaren, mens de ledende indeksene i Europa alle var i pluss noen timer ut i handelen.

Senere på dagen kommer PCE-tall fra USA, kjent som Federal Reserves foretrukne mål på prisveksten i landet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.