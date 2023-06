Artikkelen fortsetter under annonsen

Foreløpige tall fra Eurostat torsdag formiddag viser en inflasjon på 6,1 prosent på årsbasis i eurosonen i mai, etter en årlig inflasjonstakt på syv prosent i april.

Kjerneinflasjonen var 5,3 prosent på årsbasis forrige måned.

På forhånd var det ventet en årstakt på 6,3 prosent for totalinflasjonen i mai, mens kjerneinflasjonen var ventet til 5,5 prosent.

Prisveksten i eurosonen har i likhet med mange andre steder i verden bitt seg fast på høye nivåer de siste månedene. Sentralbanksjefer fra over hele regionen har rykket ofte ut for å understreke at kampen mot inflasjonen ikke er over.

Sentralbanksjef Christine Lagarde er klar på at den underliggende prisveksten ennå ikke har nådd toppen.

– Jeg kan ikke si at vi er fornøyd, uttalte hun.

Dyr mat

Som foregående måneder viser de foreløpige tallene en fortsatt nedgang i energiprisene, mens det er mat, alkohol og tobakk som trekker opp.

I mai steg prisene med 12,5 prosent i nevnte kategori, mot 13,5 prosent på årsbasis i april.

Prisene på industrivarer utenom energi steg 5,8 prosent i mai, ned fra 6,2 prosent i april.

Landene med den høyeste årstakten i eurosonen i mai var Latvia og Slovakia, med en prisvekst på 12,3 prosent. I Tyskland steg prisene med 6,3 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets konstaterer at fallet i årstakten i mai var ventet, etter tallslippene fra Frankrike og Italia tidligere i uken.

– Det styrker uansett oppfatningen av at ECB nærmer seg toppen, sier han, og legger til at Handelsbanken anslår to hevinger til før den tid, først i juni og så i juli.

Nordea Markets mener det store spørsmålet videre er om ECB vil bli overbevist om at inflasjonen vil komme ned mot målet på to prosent så lenge arbeidsmarkedet forblir stramt.

– Mai-tallene vil sannsynligvis være nok til at ECB øker styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i juni og juli. Men vi ser en risiko for at sentralbankene vil fortsette å være såpass bekymret for egen kredibilitet til å stramme inn enda mer for å sørge for at arbeidsledigheten går opp og lønnspresset forsvinner, heter det i en analyse.

Drypp fra Frankrike og Italia

Allerede før sammenstillingen fra hele regionen ble sluppet torsdag formiddag, hadde Frankrike og Italia meldt om foreløpige tall for mai.

I Frankrike var den årlige prisveksten på seks prosent forrige måned, etter en årstakt på 6,9 prosent i april. På forhånd ventet økonomer en årlig prisvekst på 6,4 prosent i landet.

I Italia dempet prisveksten seg fra 8,7 prosent i april til 8,1 prosent i mai, men endte likevel godt over forhåndsforventningene på 7,5 prosent. I Spania økte prisene med 2,9 prosent på årsbasis i mai.

– Jeg kan ikke si at kampen er vunnet ennå. Jeg mener vi er på rett vei og vi må se nøye på utviklingen for kjerneinflasjonen, sa ECBs visesentralbanksjef Luis de Guindos i Frankfurt, gjengitt av Bloomberg.

Det er nemlig kjerneinflasjonen som har inntatt førersetet i eurosonen. De høye energiprisene gjennom slutten av fjoråret har kommet kraftig ned i år, og det er dermed den underliggende prisveksten ECB vil følge nøye med på frem mot neste rentemøte.

I markedet prises det nesten fullt inn en økning på 0,25 prosentpoeng når den pengepolitiske komiteen i ECB legger frem sin beslutning 15. juni.