Foreløpige tall fra Eurostat torsdag formiddag viste at inflasjonen i eurosonen, som inkluderer alle land som bruker euro, endte på 5,3 prosent i august på årsbasis.

Kjerneinflasjonen falt samtidig til 5,3 prosent.

På forhånd var det ventet en inflasjon på 5,1 prosent i august, og en kjerneinflasjon på 5,4 prosent, ifølge estimater fra Bloomberg.

I juli endte prisveksten på 5,3 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen var på 5,5 prosent.

Fall i renteforventningene

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier det underliggende prispresset ikke er så sterkt som tallene gir uttrykk for, og venter at årsveksten vil komme ned fremover.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Det lå litt i kortene at totalinflasjon ville være uendret, for vi har sett regionale tall som viste at det ville være en høyere totalinflasjon enn ventet. Totalinflasjonen er energidrevet, men ser man på kjerneinflasjonen viser den et fall, sier Hov.

Han påpeker at årsveksten i kjerneinflasjonen er høy, men at månedsveksten er lavere. Derfor venter han at årsveksten vil komme ned i månedene fremover.

– Det underliggende prispresset er ikke så sterkt som tallene gir uttrykk for, sier Hov.

Sammen med uttalelser fra Isabel Schnabel i den europeiske sentralbanken om at de økonomiske utsiktene er noe svakere enn det sentralbanken så for seg, har det oppstått mer usikkerhet rundt rentetoppen i eurosonen.

Hov viser til at rentemarkedet onsdag priset inn 50 prosent sannsynlighet for en ny renteheving i september. Etter dagens tallslipp indikerer markedsprisingen kun 30 prosent sannsynlighet for september-heving.

– Kjerneinflasjonen og uttalelsen fra sentralbanken bidro nok til å dempe forventningene. Nå er vekstutsiktene litt mørkere enn det sentralbanken hadde lagt til grunn, og ECB rykker nærmere rentetoppen. Behovet for å stramme inn er kanskje ikke like sterkt, sier Hov.

Matprisene stiger mest

Dagens tall viser at det fortsatt er prisene på mat, alkohol og tobakk som trekker opp prisveksten. I august steg prisene med 10,4 prosent på årsbasis. Månedsveksten endte derimot på 0,3 prosent – og det var energiprisene som steg mest på månedsbasis med en vekst på 3,2 prosent.

På rundt ett år har den europeiske sentralbanken hevet rentene ni ganger. ECB-sjef Lagarde har i lengre tid vektlagt at sentralbanken har en «datadrevet» tilnærming til pengepolitikken, der den tar inn og vurderer økonomiske data fra møte til møte.

Hvorvidt det blir en ny renteheving i september, avhenger av hva de økonomiske nøkkeltallene viser fremover.