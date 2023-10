Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen gikk til valg på at det skal bli «vanlige folks tur», og i statsbudsjettet for 2024 foreslås det blant annet et skattelette for de med inntekt på under 800.000. Men for småbarnsforeldrene Ellinor Johansson (32) og Sander Kommedahl (31) hjelper det lite i det store bildet.

– Et skattelette er jo faktiske penger, men det hjelper jo ikke så mye. Det sier seg selv, sier Johansson.

Da familien på tre kjøpte leilighet rett ved Grünerløkka i november i fjor, var planen å pusse opp både bad og kjøkken.