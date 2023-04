Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld norsk tid la den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, frem referatet fra rentemøtet som ble avholdt for tre uker siden.

Sentralbanken hevet da renten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 4,75-5,0 prosent, til tross for den ulmende bankkrisen. Beslutningen om å heve renten var enstemmig, men ifølge referatet var det flere av rentekomiteens medlemmer som vurderte en pause på grunn av bankuroen.

Bankkrisen og de tilhørende krisetiltakene fra myndighetene har tydeliggjort den økte risikoen for finansiell ustabilitet, etter en historisk bratt renteoppgang. Flere markedskjennere har dog påpekt at krisen kan føre til strammere utlånspraksis hos bankene, som igjen vil gi lavere kredittvekst og dempe presset i økonomien.

Dette påpekes også i referatet, der det står at staben i sentralbanken venter at tilgangen på kreditt vil stramme seg til, og at den amerikanske økonomien vil havne i en resesjon i andre halvår 2023. Deretter ventes en gjeninnhenting de to påfølgende årene.

Ingen kioskvelter

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, mener referatet ikke er noen kioskvelter. Han synes samtidig det er interessant at sentralbankens stab eksplisitt sier at den venter en mild resesjon.

– Fed-medlemmene har heller vært litt vage i beskrivelsen av dette, og ikke direkte uttalt at de ser for seg en resesjon. Selv om det nok implisitt kan leses litt av BNP-prognosene deres, sier Hov.

Den amerikanske toårsrenten, som er særlig sensitiv til endringer i forventninger til styringsrenten, faller noe tilbake på referatet.

– Referatet understreker at medlemmene kompromisset seg frem til en enighet om å heve renten ytterligere i mars, da med 25 basispunkter. Til tross for den finansielle uroen som akkurat hadde oppstått, sier Hov.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

Hovedforventningen blant medlemmene er at bankuroen begrenses til et mindretall av banker, og ikke utgjør en større systemrisiko, påpeker Hov.

– Men, uroen innebærer samtidig en innstramning av finansielle forhold og strengere kredittpraksis fremover. Lavere kredittvekst vil i neste runde dempe den økonomiske aktiviteten, og dermed prispresset. I hvilken grad dette vil «gjøre jobben for Fed» er uvisst, men medlemmene tonet ned renteprognosene noe som følge av uroen, sier Hov.

Tror på rentekutt

I forbindelse med rentebeslutningen i mars ble det også offentliggjort et nytt «dot plot», som viser sentralbankmedlemmenes egne anslag for den fremtidige rentesettingen. Medianen var en rentetopp på 5,1 prosent, uendret fra anslagene i desember.

Selv om ingen av medlemmene så for seg rentekutt det neste året, priser markedet for øyeblikket inn at renten vil kuttes ned mot fire prosent innen våren 2024. Det er verdt å nevne at sentralbanken lenge har vært tydelig på at den i større grad enn før gjør løpende vurderinger basert på innkommende data. Dette fordi svingningene er store og landskapet endrer seg raskt.

Onsdag ettermiddag kom amerikanske inflasjonstall for mars, som viste en tolvmånedersvekst på 5,0 prosent, marginalt lavere enn ventet på forhånd og ned fra 6,0 prosent måneden før. Kjerneinflasjonen var 5,6 prosent, helt som ventet. Sentralbanken har et inflasjonsmål på to prosent.