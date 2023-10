Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har gått mer eller mindre slag i slag når USAs sentralbanksjef Jerome Powell og hans kolleger i Fed har hevet renten til det høyeste nivået på 22 år. Ved siste rentemøte i september holdt Fed imidlertid renten i ro på intervallet 5,25-5,50 prosent.

Som vanlig gjentok sentralbanken at de var klare til å sette renten ytterligere opp om nødvendig.

Onsdag kveld legger Fed frem referatet fra sist rentemøte.

Uenige om ny heving

I referatet fra Feds rentekomité, Federal Open Market Committee (FOMC), fremgår det at medlemmene er helt enige om at renten må forbli høy frem til de er sikre på at inflasjonen er på vei tilbake til målet på to prosent. Men i referatet står det også at de ikke var enige om det vil være nødvendig med en ny renteheving eller ei.

Mesteparten av medlemmene vurderte det slik at enda en økning i styringsrenten på et av de neste møtene vil være naturlig, mens et mindretall vurderte det sannsynlig at ingen flere hevinger vil være nødvendig, ifølge referatet.

Det står videre at Fed ser behov for fortsatt restriktiv pengepolitikk frem til inflasjonen avtar.

Alle medlemmene i rentekomiteen er enige i at de kan gå forsiktig frem når det gjelder fremtidig rentebeslutninger, og det gjentas at beslutninger blir tatt basert på hvilke data som kommer inn.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank tror ikke renten i USA settes opp på nytt.

– Jeg tror ikke på det og jeg håper ikke på det. Jeg tror renten er mer enn høy nok til at ting bremser, sier han.

Johansen sier at sentralbanksjef Jerome Powell ofte har sagt at det ikke handler så mye om hvor høy renten skal være, men hvor lenge den skal være høy.

– Dette referatet støtter ganske bra opp om det. De ser at inflasjonen kommer ned, at arbeidsledigheten vil være uendret de neste to, tre årene og at ting går i riktig retning. De synes heller ikke markedsforventningene var så halvgærne sånn som jeg tolker det, sier han.

Ikke overbevist om ny renteheving

Det siste halvannet året har den amerikanske sentralbanken (Fed) sammen med andre sentralbanker over store deler av verden satt rentene opp i et voldsomt tempo for å knuse den galopperende inflasjonen. Sentralbankene opererer med et inflasjonsmål på to prosent, og selv om inflasjonen er et godt stykke over det, har den likevel kommet langt ned fra toppene.

Det betyr på ingen måte at inflasjonsfrykten har sluppet Fed. Sentralbanken har gjentatte ganger uttalt at kampen ikke er over. Uttrykket «høyere over lengre tid» er nærmest blitt et mantra, og skal signalisere at renten vil være høy over en lengre periode. Markedet har respondert med å sende lange renter oppover. For to år siden lå renten på amerikanske tiårs statsobligasjoner på 1,6 prosent. I dag ligger den på 4,6 prosent.

Men hva angår nye rentehevinger fra Fed er markedets dom at rentetoppen er nådd.

Markedsaktørene priser bare inn 30 prosent sannsynlighet for et nytt rentehopp. Samtidig prises det inn flere rentekutt neste år.