Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) annonserer søndag kveld, sammen med fem andre sentralbanker, nye grep som er ment å roe den siste tids bankuro.

Enkelt forklart forsøker bankene å bedre likviditeten i markedet ved å øke frekvensen på swapavtaler i amerikanske dollar.

Sentralbanken i Canada, England, Sveits, Japan og den europeiske sentralbanken er de fem andre sentralbankene som bidrar i aksjonen.

Den amerikanske sentralbanken har tradisjonelt pleid å innføre slike avtaler i perioder hvor tilgangen på amerikanske dollar er stram. Denne gangen kommer grepet fra de seks sentralbankene i forlengelsen av den sveitsiske bankfusjonen mellom UBS og Credit Suisse søndag kveld.

Endringene vil tre i kraft allerede fra mandag.