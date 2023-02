Artikkelen fortsetter under annonsen

USAs sentralbank Federal Reserve slapp onsdag kveld norsk tid referatet fra rentemøtet den hadde for knappe tre uker siden, der styringsrenten ble satt opp med 0,25 prosentpoeng, til intervallet mellom 4,5 og 4,75 prosent.

I referatet skriver Fed at det fortsatt er behov for å holde styringsrenten høy for å få prisveksten ned mot målet på to prosent.

«Det vil være nødvendig å opprettholde en restriktiv pengepolitikk frem til det er tydelige bevis på at inflasjonen er på en klar nedadgående trend. Dette vil sannsynligvis ta tid», heter det i referatet.

I etterkant av referatet var utslagene nokså små på Wall Street, og to av de tre nøkkelindeksene endte til slutt dagen i minus.

– Ikke så mye overraskende

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, oppsummerer referatet slik:

– I det store og det hele så var det ikke mye overraskende, men de var nok mer haukaktig enn på det siste rentemøtet.

Han konstaterer en «avdempet» reaksjon på Wall Street som et signal på at markedet fryktet at Fed ville være enda mer «haukete», men at det samtidig ikke er noen tvil om at rentene skal videre oppover.

– Fed er helt klart ikke ferdige ennå. Ut fra dette referatet er det ingen tvil om at vi kan vente oss flere hevinger. Referatet tyder på de er ganske samstemte på å redusere rentehoppene: De vil ha flere hevinger, men lavere økning hver gang.

Chen understreker at det er en balansegang for Fed å skulle øke renten for å få ned inflasjonen, samtidig som at arbeidsledigheten ikke øker for mye.

– Man kan si at den amerikanske økonomien stanger i taket, og dersom den vokser over evne og potensial, får man en lønns- og prisspiral.

Olav Chen i Storebrand. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Flere rentehevinger

Ellers i referatet var det kjente beskjeder fra Fed: Sentralbanken er villig til å gjøre det som må til for å få ned inflasjonen, som i januar hadde en årlig takt på 6,4 prosent.

I referatet går det frem at «nesten alle» medlemmene i den pengepolitiske komiteen var enige i den siste økningen på 0,25 prosentpoeng, men at noen samtidig ønsket eller kunne støttet en økning på 0,5 prosentpoeng.

Et antall av medlemmene i komiteen understreket at dersom renten ikke holdes høy nok, vil det kunne bremse fremgangen i arbeidet med å få ned inflasjonen, heter det i referatet. Altså antydes det at Fed kan være villige til å øke renten til over 5,1 prosent, som ble anslått til toppnivået i desember.

I markedet spekuleres det nå i økninger på 0,25 prosentpoeng på møtene i både mars, mai og juni. Det prises inn en rentetopp på rundt 5,36 prosent, skriver Bloomberg.

Foretrakk større økning

Som er blitt vanlig det siste året var det knyttet stor spenning til hva slags signaler Fed ville komme med hva gjelder rentenivået fremover. I etterkant av rentebeslutningen for snart tre uker siden har nemlig flere Fed-topper uttalt at de ville ha støttet en økning på 0,5 prosentpoeng.

– Nyheten har vært at den amerikanske økonomien er sterkere enn det vi har ventet. Det vi risikerer akkurat nå er at inflasjonen ikke faller eller at den akselererer på nytt, og at det vil kreve høyere enn ventede renteøkninger, uttalte Fed-sjefen for St. Louis James Bullard til CNBC.

Bullard har ikke endret sine egne renteutsikter på bakgrunn av de sterke inflasjonstallene, og tror fortsatt at en styringsrente i intervallet 5,25 til 5,50 prosent vil være tilstrekkelig for å svekke inflasjonen gjennom året.

Både Bullard og Fed-sjefen for Cleveland, Loretta Mester, støttet ifølge Wall Street Journal en renteheving på 0,5 prosentpoeng.

– Jeg så et overbevisende argument for å heve renten med 50 basispunkter ved forrige rentemøte, uttalte Mester i forrige uke.

De to har sagt at de vil fortsette å gå inn for en mer offensiv tilnærming ved det neste rentemøtet i mars.

Fortsatt høy inflasjon

I ukene etter den siste økningen har blant annet inflasjonstall fra januar vist en årlig prisvekst på 6,4 prosent i USA, høyere enn hva som var ventet på forhånd. Det har ført til økt bekymring blant markedsaktørene for at styringsrenten i landet kan komme til å forbli høy lenger enn det som tidligere var antatt.

En Bloomberg-undersøkelse viste i forkant av referatslippet at den fortsatt høye prisveksten har gjort at flere økonomer har jekket opp sine anslag for PCE-prisvekst, som er Feds foretrukne inflasjonsmål. Det kan også innebære at rentetoppen vil bli høyere enn først antatt.

Etter en sterk start på året i det amerikanske aksjemarkedet har makro-nøkkeltallene de siste ukene satt en markant støkk i markedsaktørene. Etter den utvidede helgen på starten av denne uken endte alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street ned over to prosent, og for Dow Jones ble hele oppgangen så langt i 2023 barbert vekk i løpet av tirsdagens handel.

