Renteoppgangen på 0,25 prosent er helt som ventet, og Fed opprettholder guidingen om én renteheving til i år.

Fed-sjef Jerome Powell sier på pressekonferansen etter rentebeslutningen at kampen mot inflasjonen fortsatt står i høysetet.

– Prosessen med å få inflasjonen tilbake ned på to prosent er fortsatt lang, og veien vil bli humpete, sier Powell.

Han er samtidig fornøyd med at inflasjonen i USA nå har dempet seg noe siden toppen ifjor sommer, og han understreker at han fortsatt tror det er mulig med en myk landing for amerikansk økonomi.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank påpeker at rentebeslutningen fra Fed viser hvor fort det kan gå.

– For kort tid siden trodde alle at renten skulle settes opp med 0,5 prosentpoeng, men på grunn av bankuroen har dette blitt nedjustert. Dette viser hvor fort det snur for tiden, sier Knudsen.

Han mener den store usikkerheten og uroen i markedet bremser åpenbart rentehevingen. Likevel måtte USA sette opp renten med 0,25 på grunn av at det fortsatt er bra trykk i den amerikanske økonomien og at inflasjonen holder seg høy.

Vil bruke alle virkemidler

Renteforventningene har falt betydelig i kjølvannet av den siste tids uro, særlig i banksektoren. Før Silicon Valley Bank gikk over ende og flere andre amerikanske banker fikk trøbbel snakket mange av ekspertene om en såkalt dobbelt renteheving, altså opp 0,5 prosentpoeng.

Mens det kokte som verst rundt bankene begynte enkelte også å ta til orde for å la rentenivået ligge og at Fed skulle ta en pause og se an om bankkrisen sprer seg.

Fed-sjef Jerome Powell sier på pressekonferansen onsdag kveld at sentralbanken vil bruke alle sine virkemidler for å beskytte og trygge banksektoren. Han understreker at Fed nå styrker overvåkningen av bankene, og at Fed nå også gjør en intern gjennomgang om hvordan dette arbeidet kan bedres.

– Banksystemet vårt er sunt og motstandsdyktig, med sterkt egenkapital og likviditet, sier Powell.

Han sier Fed bankkrisen betyr et strammere kredittmarked, særlig for mindre regionale banker, men at det fortsatt er for tidlig med å konkludere.

– Markedsuroen har i praksis gjort noe av jobben for sentralbankene, både i USA og Norge. Det henger sammen med at uroen gir bankene høyere finansieringskostnader og uansett må sette opp renten uavhengig av styringsrenten, sier Knudsen i SR-Bank.

Markedet priset i forkant 80 prosent sannsynlighet for en økning på 0,25 prosentpoeng, og rett i underkant av 20 prosent sannsynlighet for at renten skulle holdes i ro.

På Wall Street var stemningen onsdag meget avventende, med små utslag, men børsene steg umiddelbart etter at rentebeslutningen kom, før de raskt falt tilbake igjen. Mandag og tirsdag steg alle de ledende amerikanske børsindeksene, da de fleste investorene pustet litt lettet ut i håp om at bankkrisen er over.

Oljeprisen stiger også, og nordsjøolje omsettes onsdag kveld for 76,50 dollar fatet.

Tror på reprise fra Norges Bank

Torsdag er det rentemøte også i Norges Bank. De fleste tror her på et rentehopp på 0,25 prosent, selv om enkelte har tatt til orde for å la renten ligge uendret.

– Jeg tror Norges Bank gjør det samme som USA. De tar et rentehopp på 0,25 og justerer rentebanen noe opp sammenlignet med banen fra desember, sier Knudsen.

Sjeføkonom i SR-bank Kyrre M. Knudsen tror på rentehopp fra Norges Bank.

Han sier rentebanen uansett trekkes ned av uroen i markedet, men at hensynet til inflasjonen er tross alt det viktigste hensynet til sentralbanken. I tillegg har norsk økonomi holdt seg bedre enn Norges Bank ventet og svakere krone gir økt importert inflasjon.

Knudsen tror på tre rentehopp i Norge, før toppen nås tidlig på høsten.

– Jeg tror også renten skal opp ytterligere 0,25 prosentpoeng på rentemøtet i juni, og et siste rentehopp i september. Jeg tror dét blir rentetoppen – 3,50 prosent, sier han.

Knudsen påpeker at markedsrentene har variert mye hittil i år, fra rentetopp på tre prosent til rentetopp på 3,75 prosent som følge av usikkerhet om hvor lenge den høye inflasjonen kommer til å vedvare. Han mener inflasjonen etter hvert vil synke som følge av de mange rentehoppene.