I Handelsbankens ferske makrorapport med prognoser for norske boligpriser skriver økonomene at de venter store regionale forskjeller i boligprisene i årene fremover.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier de venter et bredt fall i boligprisene i år, men med store forskjeller i de ulike regionene. Deretter venter han at prisene vil skyte fart igjen fra 2024 og bli langt høyere enn lønnsveksten.

I 2023 ventes det et boligprisfall på 2,2 prosent i Oslo, avløst av en oppgang på 1,3 prosent i 2024 og hele 5,1 prosent i 2025.

– Vi er i en situasjon hvor knapphet på bolig vil prege Oslo i mange år fremover, sier Hov.

Marius Gonsholt Hov og økonomene i Handelsbanken skriver at prisveksten i Oslo kan bli ubehagelig sterk. (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Strukturelle problemer

Hov peker på flere «strukturelle» problemer som vil være med på å trekke prisene «ubehagelig sterkt» opp i årene som kommer:

Vedvarende lav bygging av nye boliger

Økt etterspørsel

Høy befolkningsvekst

Høy inntektsvekst

– Når bunnen er nådd og prisfallet ferdig, så vil neste opptur bli sterk i Oslo. Den vil bli spesielt sterk, sier Hov.

For prisveksten i Stavanger er det den økte aktiviteten i oljenæringen som først og fremst trekker prisene opp, ifølge Handelsbankens prognoser.

– Det ventes å styrke det lokale arbeidsmarkedet, og dermed også sørge for en relativt sterk lokal inntektsvekst, sier Hov.

På landsbasis er det ventet at boligprisene faller med 2,1 prosent i 2023, før de øker med 0,4 prosent i 2024 og 4,4 prosent i 2025.

Hov ser for seg at Norges Bank vil begynne å sette renten ned igjen mot slutten av neste år, dersom sentralbanken gjennomfører færre renteøkninger i forkant, eller at rentekuttene kommer tidligere enn de venter så vil prisene kunne bli sterkere enn dagens prognose.

– Vi tegner et bilde hvor boligprisveksten er svakere enn lønnsveksten, men i et markedet som Oslo, hvor prisene alt er høye for førstegangskjøpere og enkelthusholdninger, kan det bli vanskelig. Prisveksten som kommer har helt klart negative sider, sier Hov.

Faller to prosent

Etter noen måneder med prisfall i fjor høst har prisutviklingen så langt i år har overrasket økonomer. Nyboligsalget har stupt gjennom flere måneder, og salgsvolumene er historisk svake. Imens bykset bruktboligprisene tre prosent i januar, etter regjeringens oppmykning av utlånsreglene. Februar-oppgangen var også sterk. Onsdag klokken 11.00 legger Eiendom Norge frem tall for mars.

Norsk økonomi har generelt vist seg motstandsdyktig mot økte renter og høy inflasjon. Norges Bank signaliserte nylig at den ser for seg en høyere rentetopp enn tidligere anslått. For knappe to uker siden hevet sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent. Samtidig ble rentebanen oppjustert til en topp på 3,6 prosent i sommer.

Det innebærer mest sannsynlig en rentetopp på 3,5 prosent, med 40 prosent sjanse for en styringsrente på 3,75 prosent.

Hov tror den aggressive renteplanen vil sende boligprisene nedover to prosent i år, men vanligvis ville han ventet et mye større fall. Han mener nedturen i markedet vil dempes av høy lønnsvekst, høy befolkningsvekst, og lav boligbygging.

– Vi tror ikke prisene vil gå umiddelbart ned. De siste månedene har boligprisene vært stabile, og det så ut til at bunnen var nådd i høst, men etter oppjusteringen fra Norges Bank tror vi en ny bunn vil komme, sier Hov.

Han venter at også dette året vil pregs av renteoppgangene og at tiden før sommeren og i høst vil være svake for boligmarkedet.

– Gitt at det blir rentetopp i tredje kvartal tror vi at prisene vil bunne ut der, sier Hov. Handelsbanken venter fortsatt en rentetopp på 3,75 prosent i tredje kvartal.

Handelsbanken venter for øvrig fortsatt at salgsprisen på næringseiendom vil falle med hele 25 prosent fra toppen, etter et fall på 10 prosent hittil. Trolig ligger risikoen på nedsiden, understrekes det.