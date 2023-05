Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld norsk tid er den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), ute med referatet fra rentemøtet som ble avholdt for tre uker siden. Fed hevet da renten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 5,0-5,25 prosent. Høyere har ikke styringsrenteintervallet vært siden midten av 2007.

Ifølge referatet hadde medlemmene av Feds rentekomité ulike meninger om det ville være nødvendig med flere rentehevinger. Ifølge referatet ga «noen» uttrykk for at prisveksten avtar uakseptabelt sakte, mens «flere» mente økonomien viser tegn til tilstrekkelig nedbremsing den kommende perioden.

– Referatet viser at det er delte interne oppfatninger. Men ut ifra ordlyden, ser det ut til at de som ønsker videre innstramning, nok er noe i mindretall, sier Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Ingen store reaksjoner

Siden mars 2022 har sentralbanken hevet renten fra null til over fem prosent, men mange trodde rentehevingen i mai ville bli den siste fra Fed denne syklusen. I markedet var sannsynligheten for en juni-heving lenge også svært lav, men de siste ukene og dagene har renteforventningene tatt seg opp igjen.

Ifølge CME Groups overvåkningsverktøy priser markedet nå 30 prosent sannsynlighet for at renten heves med 0,25 prosentpoeng ved rentemøtet om tre uker, mens det gis 70 prosent sannsynlighet for at renten blir stående på stedet hvil. Renteforventningene faller noe etter selve referatet.

– Prisingen innebærer at markedet ser en viss mulighet for heving i juni, men samtidig en klar sannsynlighetsovervekt for heving i juli. Renten på den amerikanske toåringen hadde steget klart videre i forkant av referatet i kveld, og er altså bare litt endret etter referatet.

Rentemarkedet trodde inntil nylig også at det ville komme rentekutt på rekke og rad allerede dette året, men flere av disse kuttene er nå priset bort, noe som er blitt forklart med mindre uro i banksektoren. Nå er det mest sannsynlige scenarioet at renten holdes på dagens nivå frem til desember, før det kommer en rekke kutt gjennom 2024.

– Det er selvfølgelig en reell risiko for at det blir en ny heving i sommer, jevnfør markedsprisingen, men der vi nok har vært mest uenige med markedet, er synet om at renten kuttes allerede i år. Det tror vi er for tidlig, og vi venter ikke kutt før i første kvartal neste år, sier Hov.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov. (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Venter på inflasjonstall

En viktig årsak til at markedet har skrudd opp renteforventningene, er uttalelser fra medlemmer av Feds rentekomité. Fed-guvernør Christopher Waller uttalte så sent som onsdag at han er åpen for en renteheving i juni, men at det vil avhenge av økonomiske data. Waller vil ikke senke renten før man ser tydelige tegn på at inflasjonen skal ned til målet på to prosent.

– Riktignok kan det være riktig med en rentepause i juni, ifølge disse stemmene, men det er ikke det samme som at de er endelig ferdig med å stramme inn. Dataene vil avgjøre. I referatet advares det om at inflasjonen kan bite seg mer fast, og det taler nettopp for at kuttene igjen vil drøye, sier Hov.

Den amerikanske økonomien har vist seg oppsiktsvekkende motstandsdyktig mot den pengepolitiske innstramningen. Arbeidsmarkedet er fortsatt brennhett, og den økonomisk veksten intakt.

I april endte totalinflasjonen på 4,9 prosent, mens kjerneinflasjonen var på 5,5 prosent. Fredag publiseres PCE-indeksen, kjent som sentralbankens foretrukne inflasjonsmål. Det er ventet at den vil vise en tolvmånedersvekst på 4,6 prosent.