Finanstilsynet la torsdag frem rapporten «Finansielt utsyn». Rapporten legges frem to ganger i året og inneholder tilsynets vurderinger av faremomenter norsk økonomi kan stå overfor.

Nok en gang pekes det på den høye gjeldsbelastningen til husholdningene. Norge har den høyeste gjeldsbelastningen blant OECD-landene, og rentebelastningen har økt betydelig, påpeker tilsynet.

– Med høy gjeld er mange husholdninger utsatt ved ytterligere renteoppgang, inntektsbortfall eller fall i boligprisene, sier finanstilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud.

Finanstilsynet peker også på høye boligpriser og høye priser på næringseiendom som de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

Venter grundig vurdering av risikoen

Den økonomiske aktiviteten i Norge har samlet sett holdt seg oppe i løpet av året. Finanstilsynet er usikre på om den utviklingen fortsetter.

– Erfaringer fra Norge og andre land viser at kriser i det finansielle systemet kan komme brått og spre seg hurtig mellom aktører, både nasjonalt og internasjonalt, sier Kongsrud.

Han mener at et internasjonalt tilbakeslag vil kunne føre til uro i finansmarkedene og øke risikoen for finansiell ustabilitet, også i Norge.

– Norske banker og forsikringsforetak kan da bli hardt rammet, sier finanstilsynsdirektøren.

Samtidig trekker Kongsrud frem den høye lønnsomheten blant bankene nå, og viser til at det gir dem en god anledning til å øke kapitaldekningen.

– Det vil gi bankene bedre evne til å yte lån til kredittverdige kunder i perioder med økte utlånstap, sier han.

Finanstilsynet venter også at norske banker grundig vurderer risikoen i utlånsporteføljene og behovet for tapsavsetninger, og utviser forsiktighet i utbyttebetalinger og eventuelle tilbakekjøp av egne aksjer.

Øker faren for boligprisfall

– Dagens rapport fra Finanstilsynet bekrefter hvordan kredittveksten faller, når færre husholdninger er aktive i boligmarkedet. Dette er dramatisk for byggenæringen, men det bør også gjøre Norges Bank urolig for den fremtidige økonomiske utviklingen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Carl O. Geving – administrerende direktør for Norges Eiendomsmeglerforbund.

Greving trekker frem at kraftige fall i boligbyggingen, i land der mange eier sin egen bolig, som i Norge og USA har vist seg å være en meget god ledende indikator for fremtidige resesjoner.

I rapporten trekker tilsynet også frem at boligprisene har økt markant over tid, og at prisene er på et høyt nivå sammenlignet med husholdningenes inntekter.

Erfaringer fra Norge og andre land viser at rask boligprisvekst kan bli avløst av perioder med kraftig prisnedgang som forsterker og forlenger et tilbakeslag i økonomien, ifølge Finanstilsynet.

–Faren for et slikt forløp er større dersom rentene må holdes oppe lenger enn antatt eller økes ytterligere. Lavere boligpriser reduserer bankenes pantesikkerheter, skriver Finanstilsynet.

De peker også på at det økte rentenivået påvirker også næringseiendommer, som får prisfall.

–Mange av foretakene har høy gjeld, og en betydelig del av gjelden forfaller og må refinansieres de kommende årene. Andelen gjeld i næringseiendomsselskaper med svak rentebetjeningsevne har økt markant. Dersom rentenivået holder seg oppe, kan andelen risikoutsatt gjeld øke ytterligere og medføre økt kredittrisiko i bankene, skriver Finanstilsynet.

