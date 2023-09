Artikkelen fortsetter under annonsen

Inkassogjelden til inndrivelse ved utgangen av første halvår var 121,4 milliarder kroner – en økning med litt over fire prosent.

– Inkassogjelden som knytter seg til boliglån, økte med over 15 prosent i samme periode, og inkassogjeld mot næringsdrivende økte med nesten 14 prosent, skriver Finanstilsynet i sin halvårsrapport over innrapporterte inkassotall.

Ferske boliglån misligholdes

Av den totale inkassogjelden utgjør opprinnelig boliggjeld 7,8 milliarder kroner. Det oversikten viser er at det er flest ferske lån, som er mellom 0 og ett år gamle, som har økt mest.

– Dette innebærer at gjennomsnittlig opprinnelig gjeld (hovedstol) for inkassosaker tilknyttet boliggjeld har økt markant i løpet av siste seks måneder, skriver Finanstilsynet.

Totalt er det registrert 21.255 saker med misligholdte boliglån ved utgangen av juni. Forbrukslån og misligholdte kredittkortregninger er adskillig høyere. Over 318.000 forbrukslån med en opprinnelig gjeld på 24 milliarder kroner og 15 milliarder i renter utgjør den største enkeltposten i Finanstilsynets oversikt.

Tusenvis av småkrav

Det er særlig blant krav som opprinnelig var under 500 kroner som utgjør en stor andel av inkassosakene.

– Forklaringen på den store andelen saker under 500 kroner skyldes den generelle økningen i antall inkassosaker. Det blir oftere gitt kreditt på tjenester som tidligere ble betalt kontant. Eksempler på dette er tjenester som fastlegebesøk, parkering og bompasseringer, skriver Finanstilsynet.

Andre faktorer er økt netthandel og bruk av betalingsutsettelser på mindre kjøp.

