På Lørenskog ligger to av landets største elektronikkvarehus side om side. Her er det vanligvis høysesong nå som feriepengene er utbetalt.

I timene etter at sentralbanksjefen har slått til med dobbeltheving, er det ikke noen tegn på shoppingbonanza.

– For meg passer det utrolig dårlig med en dobbel renteheving nå, forteller Jean-René Ylönen når DN treffer ham og datteren på Elkjøp.

Han har nettopp kjøpt ny bolig med en rekke utbedringsbehov. Disse må han takle kostnaden av parallelt med økt kostnad på boliglånet.

Ylönen har forståelse for at det er en rekke faktorer som påvirker rentebeslutningene og understreker at han kun uttaler seg fra sitt eget ståsted.

Han er på utkikk etter ny vaskemaskin og må balansere valget mellom kostnad og ytelse.

– Opplever du noen økonomiske begrensninger nå som renten stadig stiger?

– Helt direkte handler det om å prøve å leve mer sparsommelig når det gjelder forbruk. Og vi må forsøke å ikke gå i småfellene på butikken for å kunne bygge opp en buffer.

- Uvanlig klar tale

Norges Bank hevet torsdag styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent. På forhånd var det usikkert om sentralbanken ville heve med 0,25 eller 0,5 prosentpoeng.

Før rentebeslutningen var ekspertene splittet i hva de ventet seg.

– Hvis du ser på de 33 som var spurt av Reuters eller Bloomberg, var det 24 som trodde på 0,25 prosentpoeng, sier sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities.

Sentralbanken sier også at renten mest sannsynlig settes videre opp i august. Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og indikerer en styringsrente som øker til 4,25 prosent i løpet av høsten.

– Sentralbanken er mer aggressiv enn ventet. Jeg opplever at dette var uvanlig klar tale, sier Bruun.

Sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities. (Foto: Arctic) Mer...

Vil gjøre vondt

I mars signaliserte Norges Bank en rentetopp på 3,6 prosent, men i mai sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at den svake kronen kunne trekke opp rentebanen. I tillegg var mai-inflasjonen høyere enn ventet.

«Komiteen mener det er behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å bringe inflasjonen ned til målet. Prisveksten har vært klart høyere enn anslått i forrige rapport. Rentene ute har steget mer enn lagt til grunn. Høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover.», skriver sentralbanken.

– Dersom vi ikke hever renten, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Sentralbanken er bekymret for inflasjonen og en potensiell inflasjonsspiral med svak kronekurs på toppen, og må derfor gå mer aggressivt frem. Dette går også på tilliten, der sentralbanken må vise at den tar inflasjonen på alvor, slik at inflasjonsforventningene kan komme ned, sier Danske Banks sjeføkonom, Frank Jullum.

Frank Jullum, sjeføkonom Danske Bank. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Sentralbanken tar mange forbehold når det kommer til rentebanen. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, kronekursen og inflasjonspresset. Samtidig har man ennå ikke sett de fulle effektene av renteøkningene som er bak oss.

– Det er de samme signalene som sendes fra andre sentralbanker – alle er veldig datadrevne nå, fordi det er så usikkert hva som vil skje. Jeg tror dette virkelig vil gjøre vondt snart, så vi tror renten stopper på fire prosent.

Burde droppet rentehevingen

Torsdagens renteheving er den ellevte siden Norges Bank forlot nullnivået høsten 2021. Styringsrenten har ikke vært så høy siden 2008. Eikas sjeføkonom, Jan Ludvig Andreassen, er bekymret.

– Egentlig kunne sentralbanken droppet rentehevingen. Jeg tror tankegangen er fullstendig feilslått, fordi dette vil kjøle ned og svekke norsk økonomi, og det er jo en sterk økonomi som er fundamentet for en sterk krone, sier Andreassen.

Han er ikke bekymret for at inflasjonen skal bli et langvarig problem.

– Sentralbankene bør ta det litt med ro. Poenget her er at denne overivrige rentesettingen har vært mer til skade enn gagn. Det er allerede lavere kredittvekst for husholdningene enn det som er ønskelig, sier Andreassen.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

Andreassen mener kronesvekkelsen skyldes helt andre ting enn Norges Banks rentesetting.

– Du kan si hva du vil om batterifabrikkene og vindparkene, men det er ingen lønnsomhet der. Vi fører en feilslått næringspolitikk, med altfor mange investeringer i offentlig regi som mangler avkastning. I sum får vi en svakere økonomisk utvikling og en svak krone.

– Nå må politikerne kjenne sin besøkelsestid og gi store skatteletter til utsatte husholdninger, sånn at skadevirkningene av denne rentepolitikken ikke blir for store.

Familiens finansminister

I varehuset på Lørenskog jakter ekteparet Kari og Frank Glavin på en ny mobiltelefon. Pensjonistene er gjeldfrie, men det har de ikke vært lenge.

Frank Glavin, som er familiens finansminister, skal kjøpe ny mobiltelefon. Her er han sammen med kona Kari og får hjelp av Sumukan Nagalingam på Elkjøp på Lørenskog. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

– Da jeg hørte at det lå an til renteheving, brukte jeg feriepengene til å betale ned siste del av lånet, forteller Kari Glavin, som ektemannen spøkefullt kaller «finansministeren» ved en annen anledning.

Når de snakker med DN torsdag ettermiddag har de ikke fått med seg hvor mye Norges Bank har satt opp renten med, men blir lettet når de hører at det ble en dobbel renteheving.

– Det var det vi håpet på, sier de.

De har en fritidsbolig i Spania og har merket mye til den svake kronen, som de håper vil styrke seg nå.