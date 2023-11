Artikkelen fortsetter under annonsen

I oktober var det 52.400 helt ledige, tilsvarende 1,8 prosent av arbeidsstyrken, fremgår det av ferske tall fra Nav fredag. Det var akkurat som ventet på forhånd.

I september var arbeidsledigheten også på 1,8 prosent.

Etter pandemien, da ledigheten skjøt i været, har den kommet gradvis ned igjen. På det laveste har den vært på 1,6 prosent – et nivå den lå på gjennom store deler av fjoråret. I år har den ligget mellom 1,7 og 1,9 prosent.

Fortsatt lavt nivå

Antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav økte med 1300 personer i oktober.

– At ledigheten øker blant innvandrere henger sammen med at stadig flere flyktninger fra Ukraina melder seg hos Nav. Ledigheten holder seg fortsatt på et lavt nivå, og det er gode jobbmuligheter med fortsatt høy etterspørsel i flere bransjer, sier Nav-sjef Hans Christian Holte i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

65.000 personer var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos Nav ved utgangen av oktober. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Hvis vi sammenligner dagens situasjon på arbeidsmarkedet med oktober i fjor, er 8.700 flere personer nå registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Det er i bygg og anlegg og innen ingeniør- og ikt-fag at ledigheten har økt mest, sier Holte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.