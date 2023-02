Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisveksten i Storbritannia var på 10,1 prosent på årsbasis i januar, viser ferske tall onsdag morgen.

Dermed dempet inflasjonen seg fra desember, da den var på 10,5 prosent. På forhånd var det ventet at prisveksten ville være på 10,3 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg.

Kjerneinflasjonen, som er konsumprisindeksen justert for mat- og energipriser, var også lavere enn ventet, og endte på 5,8 prosent i januar.

Til tross for at inflasjonen fortsatt er på et skyhøyt nivå, har den falt et stykke fra toppen i oktober – da konsumprisindeksen steg 11,1 prosent.

Den britiske sentralbanken Bank of England har i likhet med sentralbanker verden over hevet styringsrenten i et raskt tempo det siste året. I begynnelsen av februar hevet den renten med 0,5 prosentpoeng til 4,0 prosent - det høyeste nivået siden 2008. Rentehevingen var den tiende på rad fra BoE, og ifølge Bloomberg er dette den raskeste renteoppgangen på mer enn tre tiår.