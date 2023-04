Artikkelen fortsetter under annonsen

– Offentlige utgifter og midler – og spesielt det høye nivået av statsgjeld – er en svakhet, skriver Fitch i en kommentar fredag.

Kredittvurderingsselskapet mener fremdeles at Frankrikes utsikter er gode, men nevner flere utfordringer som landet står overfor.

– Politisk stillstand og tidvis voldelige sosiale bevegelser utgjør en risiko for president Emmanuel Macrons reformer og kan skape press for en mer ekspansiv finanspolitikk eller en reversering av tidligere reformer, skriver Fitch.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire sier han tar vurderingen til etterretning, men mener samtidig at Fitch tegner et for dystert bilde.

– Jeg mener at fakta ugyldiggjør Fitchs vurdering. Vi er i stand til å gjennomføre strukturelle reformer og vi vil fortsette å implementere strukturelle reformer for landet, sier han.

