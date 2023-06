Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Norges Bank torsdag formiddag besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, et såkalt dobbelt rentehopp, reagerte den norske kronen umiddelbart.

Kronen styrket seg kraftig, på meste med rundt 17 øre mot euro i minuttene etter rentebeslutningen. Kronen styrket seg også bredt mot andre valutaer.

Utover dagen avtok imidlertid kronestyrkelsen en del, og fredag morgen er bildet helt snudd på hodet. Nå er hele gårsdagens oppgang forduftet.

– Det var mye som gikk imot kronen i går, og alt var drevet av renteforventninger, sier rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen i DNB Markets, og utdyper:

– Det er litt ironisk, men gårsdagens rentebeslutning kombinert med renteheving i Storbritannia, Sveits og signalene fra Fed-sjef Jerome Powell har ledet til et generelt løft i de globale renteforventninger. Samme løft ledet også til et fall i risikoappetiten, noe som er positivt for de store valutaene som dollaren, men ikke kronen.

Hun påpeker også at det var et betydelig fall i oljeprisen i går, noe som skyldes forventning om mindre global etterspørsel, som følge av de økte rentene.

Hun påpeker også at det var et betydelig fall i oljeprisen i går, noe som skyldes forventning om mindre global etterspørsel, som følge av de økte rentene.

Dyrere nå

En euro koster nå mer enn den gjorde før Norges Bank varslet sitt doble rentehopp.

Like i forkant av rentebeslutningen kostet en euro rundt 11,70 kroner. Nå koster en euro rundt 11,75 kroner.

Det samme ser man i andre valutaer.

Før rentebeslutningen kostet en amerikansk dollar rundt 10,64 kroner. Nå koster den rundt 10,75 kroner.

Et britisk pund kostet 13,59 kroner. Nå koster det 13,66 kroner.

100 svenske kroner kostet 99,6 norske kroner. Nå koster 100 svenske kroner 100 norske kroner.

Berg- og-dal-bane

Nordeas makro- og valutastrateg Dane Cekov har tidligere advart om at kronekursen kan bli en berg-og-dal-bane i løpet av sommeren.

– Vi ser det som mer sannsynlig at kronen over sommeren vil være svakere enn dagens nivå, sa Cekov til DN for en drøy uke siden.

I de lange prognosene ser ikke Nordea en euro under 11 kroner før i slutten av neste år. Cekov tror mange av faktorene som har gitt oss svakere krone nå, vil snu over tid.

– Vi venter en mindre svak krone mot slutten av neste år, men sannheten er at det mest sannsynlig blir verre før det blir bedre for kronekursen, sa han.