Mandag morgen legger SSB frem nye tall for gjeldsveksten her til lands. Den viser at veksten i husholdningenes gjeld endte på 3,7 prosent i september. Det er samme nivå som måneden før.

Gjeldsveksten har falt jevnt og trutt de siste få årene, men har stabilisert seg de siste månedene.

– Det mest overraskende med utviklingen i husholdningenes gjeld er kanskje hvor stabil den er. Tolvmånedersveksten i gjelden er uendret på 3,7 prosent for fjerde måned på rad. På tross av flere renteøkninger så har husholdningene fortsatt stabil vekst i gjeldsopptaket, sier seniorrådgiver Even Oppedal i en pressemelding fra SSB.

Statistikkbyrået gjør et poeng ut av at rentenivået ganske tydelig har påvirket gjeldsveksten i perioden etter 2020 og frem til i dag. Koronapandemien hadde skyllet over markedene og renten ble satt ned til null i 2020. Året etter begynte rentehoppene og siden er renten blitt hevet til 4,25 prosent.

«Samtidig ser vi at gjeldsveksten for husholdningene fortsatt er relativt stabil på tross av den kraftige veksten i rentenivået. Dette viser at kredittveksten for husholdningene avhenger av flere faktorer enn kun rentenivået. Ikke minst vil forventningene til den fremtidige utviklingen i boligmarkedet ha innvirkning på gjeldsopptaket», skriver SSB.

