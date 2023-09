Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag morgen var SSB ute med rykende ferske tall for gjeldsveksten her til lands. Veksten i husholdningenes gjeld har i det store og hele falt gjennom hele året og var i august på 3,7 prosent. Mens gjeldsopptakene til Ola og Kari Nordmann fortsetter å øke, gjør SSB denne gangen et poeng ut av at gjeldsveksten har ligget under prisveksten.

Faktisk har gjeldsveksten, uavhengig av om man ser på bare husholdningene eller også tar med kommuneforvaltning og ikke-finansielle selskaper, vært lavere enn prisveksten siden april 2022.

– Veksten i den innenlandske gjelden har vært lavere enn prisveksten i over et år. Den forrige perioden der prisveksten var høyere enn veksten i gjelden var i etterkant av bankkrisene på 1990-tallet, sier seniorrådgiver Even Oppedal i SSB.

Høyere realrenter

Når prisveksten er høyere enn gjeldsveksten blir den reelle verdien av gjelden din lavere.

– Høy lønns- og prisvekst reduserer realverdien av gjelden, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Det er i utgangspunktet hyggelig, men Hov tror nordmenn i dagens situasjon er mer opptatt av de løpende rentekostnadene som er blitt stadig høyere i takt med at Norges Bank har satt opp renten.

– Hvis du ser på husholdningenes disponible realinntekt ligger det an til at vi får fall i kjøpekraft i år, samtidig som rentekostnadene fortsetter å øke. Det legger en klar demping på hvor mye gjeld husholdningene tar opp, sier han.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Norges Bank legger til grunn at husholdningenes disponible realinntekter utenom aksjeutbytte faller med vel to prosent i år.

Neste år tror Handelsbanken i likhet med Norges Bank at det blir reallønnsvekst for nordmenn, altså at veksten i lønningene overstiger veksten i prisene. Også den disponible realinntekten tror de blir svakt høyere neste år.

Men det neste tiåret ligger an til å bli annerledes enn det foregående, ifølge Hov.

– Selv om vi kommer tilbake igjen til en situasjon hvor husholdningene får økt kjøpekraft og rentene reduseres fra nivåene vi har nå, så er det en helt annen situasjon enn vi har sett før da vi hadde rentenedgang kombinert med inflasjon som har gjort at realrenten har vært negativ og i perioder sterkt fallende, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjeføkonomen viser til at implisitt realrente i USA nå har steget til rett over to prosent på ti års sikt. Så selv om høy prisvekst har redusert realverdien av husholdningenes gjeld, er markedets dom at den reelle prisen på penger vil være klart høyere i årene fremover enn under kriseårene med pandemi og krig, ifølge Hov.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han legger til at realrenteutviklingen i Norge, som er en liten og åpen økonomi, vil reflektere den internasjonale utviklingen.

– Dette vil igjen fortsette å sette en del verdier under press, og vi tenker da spesielt på boligmarkedet, både det ordinære boligmarkedet, men spesielt næringseiendom, sier han.

Dette skjer når du «tar kontakt med banken»: – Da er vi ganske ned mot limit her Om du synes renten på boliglånet ditt er for høy, eller kanskje du til og med sliter med å betale ned på lånet, da er rådet at du skal ta kontakt med banken din. Men hva kan du egentlig spørre om? 01:60 Publisert: 07.09.23 — 02:51

Begynner å bite

Ifølge Hov må den avtagende gjeldsveksten ses i sammenheng med rentehoppene fra Norges Bank. Kort fortalt: Renten begynner å bite.

– Det er spesielt en tett sammenheng med gjeldsopptak og utviklingen i boligmarkedet, sier han.

De siste fire månedene har de sesongjusterte boligprisene falt i snitt. Antall usolgte bruktboliger er på sitt høyeste siden Eiendom Norge begynte å føre statistikken i 2009. Mange har spådd en kjølig høst i boligmarkedet.

– Boligmarkedet viser nå at det bremser mer opp og hvis du ser balanseindikatorene så tyder de på at prisene kommer til å falle videre utover høsten, mer enn det som er normalt. Vi tror på videre sesongjustert nedgang, sier Hov.

– Nå vi snakker om et kommende oppsving i boligmarkedet i 2025, mener vi også at utsiktene til høye realrenter vil legge lokk på det oppsvinget, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.