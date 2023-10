Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag morgen publiserte Statistisk sentralbyrå ferske tall for Norges handelsbalanse i september. Fasiten viser et overskudd på 45,6 milliarder kroner.

Overskuddet er 25 prosent lavere enn ved forrige måned, og ifølge SSB skyldes det lavere naturgasseksport. På ett år har naturgasseksporten falt 80 prosent.

– Planlagt vedlikehold og forsinket oppstart i produksjonen av naturgass i gassform trekker ned eksportverdien fra august, sier seksjonssjef Therese Vestre i SSB.

I september ble det utført 5,5 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, ned 40 prosent fra august i år.

Økte inntekter fra råolje

I september ble det eksportert råolje for 46,3 milliarder kroner, og er årets høyeste eksportverdi. Årsaken bak oppgangen er økningen i oljeprisen, som i snitt har steget 10,7 prosent fra august i år, ifølge SSB.

– Produksjonskutt i råolje fra Saudi-Arabia og Russland, samt ytterligere svekkelse av kronen mot dollar har vært med på å øke oljeprisen i september, sier Vestre.

Fastlandseksporten endte på 58,1 milliarder kroner – og kommer som følge av oppgangen i fiskeeksporten som steg over 12 prosent i september på månedsbasis. Eksportverdien nærmer seg den rekordhøye måneden i mars da fiskeeksporten var på 15,3 milliarder kroner.

SSB peker på at en svak krone er den største driveren. Norges Banks importveide kronekurs (I44) viser at kronen var 5,9 prosent svakere mot de viktigste importpartnerne, sammenlignet med september i fjor.

Eksportinntektene totalt falt seks prosent fra august, og endte på 131,9 milliarder kroner.

Kraftig nedtur for bilimporten

Varegruppen som utgjør største andelen av import til Norge er maskiner og transportmidler. SSB skriver at i september ble det innført 11 400 personbiler, ned hele 37,9 prosent fra september i fjor.

Det er likevel en oppgang på siden august.

El-biler står for nær 80 prosent av bilimporten, og det ble importert personbiler for fem milliarder kroner i september.

