Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges handelsoverskudd endte i mai på 41,1 milliarder kroner, fremgår det av ferske SSB-tall torsdag morgen.

Det tilsvarer en nedgang på 61,7 prosent fra samme måned i fjor.

Utviklingen i forrige måned kommer etter at april ble første måned i 2023 der handelsoverskuddet økte.

Eksporten endte i mai på 134,9 milliarder kroner, en nedgang på 31,2 prosent på årsbasis og 12,3 prosent på månedsbasis.

– Lave utførsel av olje og naturgass var driveren bak nedgangen, skriver SSB i en pressemelding.

På den andre siden økte verdien av importen med 5,5 prosent på årsbasis til 93,8 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Naturgasseksporten endte på 35,1 milliarder kroner i mai, godt over en halvering fra i fjor. Nedgangen skyldes primært lavere priser, og det er nå femte måned på rad med prisnedgang. Oljeeksporten endte på 40 milliarder kroner i mai, ned nesten 30 prosent på årsbasis.

Prisen per fat råolje endte på 799 kroner, nesten 30 prosent lavere sammenlignet med samme måned i fjor.

– I juni 2022 var prisen på råolje høy rekordhøy. I etterkant av dette er prisen gradvis sunket til et lavere nivå, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre.

Matvareimporten endte på 6,3 milliarder kroner i mai, opp 4,0 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Alle varer kjøpt i utlandet, påvirkes av den svake norske kronen. De siste tallene fra konsumprisindeksen viser at prisene på matvarer økte med 12,7 prosent sammenlignet med for ett år siden, sier Vestre.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.