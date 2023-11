Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge eksporterte varer for 174 milliarder kroner i oktober. Dette er en økning på 32 prosent fra september. Handelsoverskuddet endte på 86,9 milliarder kroner – det høyeste nivået siden januar i år. Det viser ferske tall fra SSB.

– Vi ser en kraftig vekst i eksporten for oktober. Økningen skyldes blant annet høyere utførsel av naturgass etter en omfattende vedlikeholdsperiode i september, sier seksjonssjef Therese Vestre i en pressemelding.

Opptur for gassen

I tillegg til høyere eksport enn i vedlikeholdsperioden, skyldes verdiendringen også at prisen på gass økte med mer enn 20 prosent fra september til oktober. Oppgangen forklares med økt etterspørsel i fyringssesongen i Europa, skriver SSB.

Også verdien av råoljeeksporten økte. Selv om prisene falt, økte antall eksporterte fat, og kronekursen la dessuten en demper på prisfallet.

Fiskerekord

Også veksten for laksen fortsetter, og bidro til rekordhøye verdier for fiskeeksporten. Verdien utgjorde nærmere 17 milliarder kroner. Høyere pris er årsaken til verdiøkningen. Laksen står for mesteparten av fiskeeksporten, men makrellen bidro i oktober med 1,8 milliarder kroner på grunn av både høyere priser og volum.

Den hører med historien at den norske kronen har svekket seg fra september, og enda mer mot oktober i fjor. En svakere krone gjør at vi får mer penger for varene vi eksporterer til utlandet og må betale mer for varer vi importerer.

Hittil i år er antall eksporterte biler doblet mot samme periode i fjor. Hver fjerde bil Norge eksporterer er elektrisk. Når det gjelder bilimporten har importen så langt i år falt falt 9,9 prosent mot samme periode i fjor.

Handelsbalansen for fastlandet, der olje og gass holdes utenom, var på minus 23,6 milliarder kroner i oktober.