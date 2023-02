Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag morgen publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) ferske tall for Norges handelsbalanse i januar.

Tallene viser at handelsoverskuddet forrige måned endte på 102,8 milliarder kroner.

Eksporten falt 26 prosent fra forrige måned, til 175,9 milliarder kroner i januar.

– Nedgangen i eksporten skyldes i stor grad prisnedgang for energivarer som naturgass og elektrisk strøm, selv om det i historisk perspektiv fortsatt er høye priser, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Flere forhold har gjort at prisene på energivarer har gått noe ned i det siste. Lavere eksportpriser på gass for norske produsenter, og lavere strømpriser som følge av mildt vær og høy kraftproduksjon i januar er noen av årsakene til nedgangen, skriver SSBs produsentprisindeks.

Importen endte på 73,1 milliarder kroner, en nedgang på 19,7 prosent fra desember. Det er også en nedgang på 3,3 prosent fra samme måned i fjor.

Elbilavgiften bremser bilimporten

Det ble importert 10.084 personbiler i årets første måned, det laveste siden juni 2020.

– Det er ikke blitt importert så få personbiler siden nedstengningen i begynnelsen av pandemien. Dette har nok en sammenheng med den høye bilimporten i siste kvartal 2022 før de nye bilavgiftene skulle tre i kraft på nyåret, sier Vestre.

I fjerde kvartal 2022 ble det importert nærmere 75 000 personbiler. Til sammenligning var tallet 52 000 for samme periode året før.

Olje- og gassprisene drar i forskjellige retninger

I januar 2023 var det en nedgang i prisen på naturgass, sammenlignet med desember 2022.

Eksportverdien av naturgass endte på 76,8 milliarder kroner i januar 2023, en nedgang på 43 prosent fra måneden før.

Råoljen har derimot dratt opp kraftig den siste måneden.

Det ble utført råolje til en verdi på 45,9 milliarder kroner i januar i år, en økning på 21,6 prosent fra året før. Eksporteringen av råolje økte med 16,1 prosent i januar 2023 sammenlignet med året før.

Oljeprisen endte på 833 kroner per fat i januar, som er en økning på 34 kroner fatet fra måneden før. Økningen skyldes primært svekket krone mot dollar i januar.