Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets har lest Martin Bech Holtes mye omtalte bok «Landet som ble for rikt». Han mener den er viktig, men: – Vi kan ikke dra det dit hen at dette har knust, eller er ferdig med å gruse, norsk økonomi, sier han.

Foto: Gunnar Lier