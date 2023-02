Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges maktelite var torsdag kveld samlet for å høre på den tradisjonsrike årstalen til sentralbanken.

– De siste årene har minnet oss på at uforutsette hendelser brått kan endre de økonomiske utsiktene. Men det skal aldri være tvil om at vi vil gjøre jobben vi er satt til – å sikre lav og stabil inflasjon, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i årstalen.

Etter årstalen inviteres gjestene til Norges Banks årsmiddag, som i år arrangeres på Vippa i Oslo.

Oljefondssjef Nicolai Tangen har ingen formening hvor mye renten skal opp: – Jeg driver ikke med norsk pengepolitikk.

Uvant

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen kom med mange lovord om sin etterkommer på vei inn til middagen, men innrømmet at det var litt uvant å ikke spille hovedrollen selv.

– Hun er veldig kompetent, og særlig innenfor sentralbankens kjerneoppgaver, herunder inflasjonsstyring. Jeg synes talen bar veldig preg av det.

– Hvordan var det å sitte og se på talen?

– Det var litt uvant for jeg har gjort det i 12 år på rad, men det var veldig greit. Og det føles helt naturlig.

Olsen vil ikke kommentere Norges Banks rentesetting, men understreker:

– Når inflasjonen er kommet så høyt opp, kan ikke økonomien fortsette med nullrenter.

– Hva ville du gjort annerledes i kveld?

– Jeg ville avsluttet med å si «alltid uansett», sier Olsen og sikter til Stabæk fotballklubbs slagord, som han selv alltid avsluttet årstalen med da han var sentralbanksjef.

Den viktigste oppgaven

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener Wolden Bache var tydelig på hva som er hennes og Norges Banks viktigste oppgave.

– Talen var veldig bra, fordi den fokuserte på det som er sentralbankens viktigste oppgave nå, nemlig å få inflasjonen ned mot målet innen forsvarlig tid.

– Jeg synes den var velskrevet, poengtert og en tale jeg hadde gledet meg til, sier NHOs sjeføkonomØystein Dørum.

– Hva ville du gjort annerledes hvis du var sentralbanksjef?

– I rentesettingen eller i talen?

– Begge deler.

– Det er vanskelig å se at jeg skulle gjort noe bedre, hverken i talen eller i rentesettingen.

Equinor-sjef Anders Opedal kom også med lovord om Wolden Bache.

– For meg virker det som sentralbanken har god kontroll, og sentralbanksjefen gjør en virkelig god jobb.

BI-professor Hilde Bjørnland mener talen var en god blanding av folkeopplysning og faglige dimensjoner.

– Hvor mange ganger til skal renten settes opp før vi når toppen?

– Jeg tror nok at de kommer til å måtte sette den opp mer enn de har gjort til nå, og holde den oppe lenger. Men hun signaliserte ikke noe som var veldig aggressivt i dag, sier Bjørnland, og legger til:

– Hun understreket jo at de i aller høyeste grad har fokus på inflasjon, men at de har tenkt til å ta seg litt tid.

BI-professor Hilde Bjørnland tror Norges Bank vil måtte sette opp styringsrenten ytterligere.

– Kommet veldig høyt opp

– Hun trekker historiske linjer og binder sammen en veldig kompleks verden til et veldig konkret budskap om pengepolitikk og viktigheten av å få prisveksten ned, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen på vei inn på middagen.

– Synes du grepene sentralbanken har gjort virker fornuftige?

– Ja, jeg synes det virker fornuftig og balansert, og basert på kunnskap.

Høyre-leder Erna Solberg synes også det var interessant med et historisk tilbakeblikk, og mimrer tilbake til sist gang inflasjonen var så høy som nå.

– Er du en av de som da mener at sentralbanken har sett seg blind på inflasjonen?

– Nei. Jeg mener det er viktig å få inflasjonen ned for å få sikkerhet rundt sysselsetting og prisstigning.

– Hvor mange rentehevinger til blir det før vi når toppen?

– Jeg tipper ikke på sånt. Jeg synes jo vi begynner å nå … Vi skulle opp litt fordi vi hadde brukt rentevåpenet i pandemien, men nå har vi kommet veldig høyt opp.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier på vei inn til middagen at han synes Wolden Bache gjorde en innsiktsfull gjennomgang av historien.

– Er du glad for at det ikke lenger er regjeringen som setter styringsrenten slik det var på 70-tallet?

– Jeg tror det er en klok erkjennelse at sentralbanken er uavhengig og har den jobben, men som hun også sier, de må legge vekt på fleksibilitet. De skal også se hen til at vi har folk i arbeid, også må vi som fører ansvar for statsbudsjettene sørge for at vår politikk trekker i samme retning slik at vi ikke spiller imot hverandre, sier Støre og legger til:

– Også har vi partene i arbeidslivet som skal forhandle lønn, de er jo en veldig viktig tredjepart i dette.

Skipsreder og DN Media Group-styreleder Anette Olsen og tidligere DNB-sjef Rune Bjerke tok følge inn til middagen på Vippa.

