Norges Bank hevet torsdag styringsrenten til 4,25 prosent, og varsler samtidig at rentetoppen trolig ikke er nådd.

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sentralbanken har nok en gang oppjustert rentebanen, som er Norges Banks prognose for styringsrenten fremover.

Nordea-økonomene Kjetil Olsen og Dane Cekov viser til at høyere lønnsvekst og høy prisvekst over lenge tid er hovedgrunnene til oppjusteringen.

– Utfallet av dette rentemøtet var tydelig haukeaktig, skriver de i en oppdatering.

På økonomspråket er en due den som ønsker lave renter – mens en hauk legger seg på en strammere linje, og vil ha høye renter for å bremse inflasjonen.

Den nye rentebanen indikerer at styringsrenten trolig blir hevet enda en gang til 4,5 prosent i løpet av året og at den blir liggende på dette nivået gjennom hele neste år.

- Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover, sier sentralbanksjefen i pressemeldingen.

Ifølge sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank indikerer rentebanen 25 prosent sannsynlighet for at renten blir hevet i november og 75 prosent sannsynlighet for at den blir hevet i desember.

Også Martinsen trekker frem høyere forventet lønnsvekst som en årsak til at rentebanen ble løftet.

Norges Banks anslår at lønnsveksten til neste år vil være på 5,2 prosent, en oppjustering på 0,5 prosentpoeng siden forrige rapport i juni.