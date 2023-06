Artikkelen fortsetter under annonsen

På under ett år har den europeiske sentralbanken hevet renten syv ganger på rad – og økonomer og markedsaktører ventet at den åttende kom torsdag.

Dét fikk de rett i – den europeiske sentralbanken hever alle dens tre renter med 0,25 prosentpoeng.

Dette hintet også ECB selv til ved forrige korsvei. Da kom sentralbanken for første gang i denne rentesyklusen med en enkel renteheving, etter å ha servert to triple og fire doble rentehevinger før dette.

– Beslutningen er ingen bombe for noen, kommenterer Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets.

Innskuddsrenten er nå på 3,5 prosent. Det er det høyeste siden 2001.

Oppjusterer inflasjonsanslag

– Indikatorene viser at det underliggende prispresset holder seg sterkt, selv om enkelte indikatorer har vist tentative tegn til å lettes, skriver banken i en uttalelse.

ECB-sjef Christine Lagarde har i lengre tid vektlagt at sentralbanken har en «datadrevet» tilnærming til pengepolitikken, der den tar inn og vurderer økonomiske data fra møte til møte.

På pressekonferansen i etterkant av rentebeskjeden sa hun imidlertid det var «svært sannsynlig» med ny renteøkning i juli.

– Sentralbankene er bekymret for inflasjon som vil ta lang tid å bekjempe, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets.

Den europeiske sentralbanken har nå oppjustert sine estimater for kjerneinflasjonen for både 2023, 2024 og 2025. Sentralbanken beregner at kjerneinflasjonen i snitt vil ligge på 5,1 prosent i år, 3,0 prosent i 2024 og 2,3 prosent i 2025.

Gonsholt Hov biter seg merke i de nye anslagene:

– Dette er ikke det ECB ønsker, sier han.

– Det føyer seg inn i rekken av haukaktig rentebeskjeder fra sentralbankene. Vi så det senest i går med Fed, fortsetter han.

Én formulering

Ingvild Borgen, økonom i DNB Markets, legger særlig vekt på én formulering i pressemeldingen.

– De skriver at deres fremtidige beslutninger, altså beslutninger i flertall, vil sørge for at ECB sine renter kommer i et tilstrekkelig innstrammende nivå. Det at de beholder den formuleringen fra sist gang, tyder på at de fremdeles kan komme til å heve renten ikke bare én gang til, men to, sier Borgen.

Euroen styrker seg mot dollar umiddelbart etter rentebeskjeden, samtidig som europeiske renter stiger noe. Borgen mener dette skyldes nevnte formulering.

I tillegg har ECB justert anslagene for økonomisk vekst noe ned for 2023 og 2024.

Videre skriver sentralbanken at lånekostnadene har hatt en bratt oppgang, og at utlånsveksten sakker av. Strammere finansielle forhold er en nøkkelforklaring bak det at inflasjonen er ventet å avta videre mot målet, fordi dette demper etterspørselen.

– Den europeiske økonomien er veldig blandet. Både mellom land, der land i Sør-Europa fremdeles har sterk vekst, mens Tyskland er svakere, som jo er litt uvant, men også mellom sektorer. Det er fremdeles vekst i tjenestesektoren, og det ligger an til en ny turistbølge med kinesere og amerikanere med god kjøpekraft, sier Borgen.

Ingvild Borgen, økonom i DNB, mener både Fed og ECBs signaler får betydning for Ida Wolden Bache og resten av Norges Banks rentekomité.

– Betydning for Norges Bank

Rent overordnet sitter Borgen med inntrykk av at veksten i eurosonen stabiliserer seg, men at den fremdeles er såpass sterk at presset i arbeidsmarkedet stadig er der.

– Lønnsveksten er svært sterk mens arbeidsledigheten er rekordlav. De tegnene man ser i det amerikanske arbeidsmarkedet, med tegn til avkjøling, ser man ikke i eurosonen.

– Og det er veldig viktig for den underliggende prisveksten, legger hun til.

Basert på det som har kommet inn av økonomiske data, og dagens formulering fra den europeiske sentralbanken, tror Borgen det er mer sannsynlig med en rentetopp på opptil fire prosent, for innskuddsrenten.

– Og det har selvfølgelig betydning for Norges Bank.

Norges Bank kommer med ny rentebeslutning neste uke, og de lærde strides om styringsrenten skal heves med 0,25 eller 0,5 prosentpoeng.

Signalene fra både Fed i går, og ECB i dag, omtales av flere økonomer som haukaktige.

– Det sier at rentene ute mest sannsynlig vil holdes høyere i lengre tid enn man har trodd tidligere. Det har betydning for Norges Bank fordi det påvirker kronekursen, og isolert sett taler for høyere renter, sier Borgen.

