Arbeidsstyrken i andre kvartal var på 73,2 prosent viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en økning på 0,1 prosentpoeng fra samme periode i fjor, som tilsvarer 33.000 personer.

– Tross en relativt svak økning i arbeidsstyrkeprosenten fra i fjor, så har vi ikke sett en høyere arbeidsstyrkeprosent siden samme kvartal i 2009, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

Arbeidsstyrken består både av de som er sysselsatte og de som er arbeidsledige.

De største gruppene blant dem utenfor arbeidsstyrken er alderspensjonister, etterfulgt av arbeidsuføre, studenter og skoleelever.

